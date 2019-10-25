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Наказания для депутатов-прогульщиков: Зеленский подписал закон

25 октября, 20:05

Президент разрешил лишать нардепов зарплаты за пропущенные голосования

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Украинский президент Владимир Зеленский разрешил лишать народных депутатов зарплат за прогулы парламентских заседаний.

Как сообщили на сайте Верховной Рады, 25 октября соответствующий закон вернулся с подписью президента.

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Согласно данной законодательной инициативе, если в течение месяца парламентарий пропустит более трети голосований на пленарных заседаниях или более половины заседаний своего парламентского комитета, его лишат материальной компенсации за соответствующий месяц.

Выносить решения о прекращении выплат будет спикер Рады по решению регламентного комитета на основании сведений аппарата ВР.

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Основанием для начисления выплат нардепу будет регистрация с помощью электронной системы "Рада". При этом даже если нардеп не зарегистрируется, но будет участвовать в голосовании через электронную систему, его будут считать зарегистрированным.

Результаты голосования нардепов будут каждый день публиковать на сайте Верховной Рады.

Напомним, что законопроект №1035-2 о внесении изменений в закон Украины "О статусе народного депутата" и в Регламент парламента о снятии зарплаты с народных избранников в случае прогула пленарных заседаний или заседаний парламентских комитетов" парламент принял во втором чтении и в целом 16 октября. Его поддержали 265 нардепов.

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