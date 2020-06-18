Суд Украины против России: когда будет решение по активам "Нафтогаза" в Крыму

НАК "Нафтогаз Украины" ожидает решения в рамках арбитражного процесса против России относительно захвата активов компании в Крыму. Такое заявление сделала во время онлайн-дискуссии советник председателя правления НАК Елена Зеркаль.

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"Мы продолжаем борьбу за наши крымские активы. Судебный процесс продолжается, арбитраж уже на стадии, когда он должен принять решение, и я думаю, что, несмотря на COVID-19 и попытки россиян перенести все слушания на более длительный период, мы получим это решение еще в этом году", – сказала она.

Напомним, весной 2014 года Россия, нарушая нормы международного права, захватила Крымский полуостров. В результате этой аннексии дочерняя компания "Нафтогаза" – "Черноморнефтегаз" потеряла свои основные активы (в частности, буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина"), а также доступ к месторождениям природного газа на шельфе Черного моря.

Для защиты своих интересов в октябре 2016 года "Нафтогаз" инициировал арбитражное производство в соответствии с соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известном как российско-украинское двустороннее инвестиционное соглашение.

15 сентября 2017 года в "Нафтогазе" сообщили, что госхолдинг подал иск к России с требованием возместить 5 млрд долларов убытков от аннексии. С учетом ожидаемых процентов сумма требований "Нафтогаза" составляет 8 млрд долларов.

В тренде Доллар ползет вниз: НБУ обновил официальный курс валют

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что 14 июня государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Крым – это украинская территория, и призвал Россию вернуть его Украине.

Министерство иностранных дел Украины заканчивает подготовку к формированию новой международной платформы по деоккупации Крыма. Об этом заявила первая замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на онлайн вебинаре "Оккупированный Крым: дорога к деоккупации". По словам Джапаровой, в рамках этой платформы будут рассматриваться вопросы милитаризации Крыма Россией, безопасностный блок и нарушение прав и свобод украинцев и крымских татар, которые проживают в Крыму.

Что происходит в оккупированном крыму и чего ждать от оккупантов – смотрите в спецрепортаже "Сегодня":

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