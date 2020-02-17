"Нафтогаз" требует от России деньги за активы в Крыму: названа сумма

Судебные разбирательства тянутся уже несколько лет

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Россия должна выплатить группе "Нафтогаз" 8 млрд долларов компенсации за незаконный захват активов группы в Крыму. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".

"Шесть компаний группы "Нафтогаз" подали ответ на встречное заявление Российской Федерации о размере компенсации убытков в рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда в Гааге. "Нафтогаз" дополнительно обосновал свое заявление о размере компенсации убытков, причиненных незаконной экспроприацией крымских активов "Нафтогаза" в 2014 году — размер убытков плюс проценты оценивается примерно в 8 млрд долларов", – говорится в сообщении.

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В "Нафтогазе" напомнили: суд уже признал, что Россия нарушила ряд положений Соглашения о защите инвестиций, экспроприировав активы группы "Нафтогаз" в Крыму. При этом РФ старается избежать наказания.

"Несмотря на появление в арбитраже в январе 2017 года, Российская Федерация в дальнейшем уклонялась от участия в арбитражном производстве в течение почти трех лет. В декабре 2019 года Россия подала встречное заявление о размере компенсации убытков, но не заявила никакого альтернативного расчета убытков. Российская Федерация не отрицает, что незаконно экспроприировала активы "Нафтогаза", но утверждает, что не должны "Нафтогазу" никакой компенсации", – добавили в компании.

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Новости "Сегодня" сообщали, что для защиты своих интересов в 2016 году "Нафтогаз" инициировал арбитражное производство. В следующем году в компании сообщили о подаче иска против России с требованием возместить 5 млрд долларов убытков от аннексии.

1 марта 2019 года глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Международный суд в Гааге подтвердил вину России в утрате украинской компанией активов в Крыму. По словам Коболева, в начале 2020 года "Нафтогаз" ожидает получить решение арбитража о размере компенсаций за захваченные активы в Крыму.

В Министерстве юстиции России заявили, что российская сторона не признает частичное решение Третейского суда в Гааге о признании вины в утрате "Нафтогазом Украины" своих активов в Крыму.

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