Вернуть Крым Украине: Помпео обратился к России

Америка также вступилась за жителей полуострова, которые не согласны с оккупантами

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Крым – это украинская территория, и призвал Россию вернуть его Украине. Об этом говорится в сообщении американского ведомства в Twitter.

"Россия должна прекратить репрессии против тех, кто выступает против ее оккупации, освободить несправедливо заключенных украинцев и вернуть полный контроль над полуостровом Украине. Крым – это Украина", – говорится в сообщении.

Напомним, в 2018 году в Сенате США утвердили резолюцию по Крыму. В документе, в частности, подтверждается позиция Сената о том, что "Крым является частью суверенной территории Украины".

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях президент Владимир Зеленский заявлял, что русскому народу будет стыдно за аннексию Крыма. В истории с оккупацией украинского полуострова победит правда, которая на стороне Украины, считает гарант.

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Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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