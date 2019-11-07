Арест активов "Газпрома" в Нидерландах: в "Нафтогазе" раскрыли важные детали суда

В суде Амстердама на 4 декабря запланированы слушания по иску "Нафтогаза Украины" о признании решения Стокгольмского арбитража и принудительного его исполнения в Нидерландах. Если украинская сторона одержит победу, она сможет взыскать с российского "Газпрома" 3 млрд долларов до конца 2020 года.

Об этом 7 ноября написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в комментариях к своему посту в Facebook.

"Газпром" всячески пытался отсрочить эти слушания. Решение суда ожидается в первом квартале следующего года. Стоимость арестованных активов в Нидерландах, по имеющимся данным, превышает 3 млрд долларов. В случае положительного решения суда процесс взыскания, по нашим оценкам, продлится со второго квартала и до конца следующего года", – отметил он.

Топ-менеджер добавил, что аналогичные процессы проходят и в других юрисдикциях, но "Нидерланды сейчас выглядят самым быстрым вариантом".

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Новости "Сегодня" писали, что 22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж принял решение в пользу "Нафтогаза" во всех спорных вопросах по контракту на поставку газа с "Газпромом": ценообразованию, положению "бери или плати" и признанию недействительными других положений, которые являются необоснованными.

28 февраля 2018 года арбитраж вынес решение по транзитному контракту. Он удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух производств российская компания должна заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов с учетом зачета 2,1 млрд долларов, которые "Нафтогаз" уже получил в виде газа, поставленного в 2014 году.

В "Нафтогазе" взимают активы "Газпрома" через процесс принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража в нескольких юрисдикциях – Нидерландах, Великобритании, Швейцарии, США и Люксембурге.