Стокгольмская "скидка": как предложение "Нафтогаза" повлияет на переговоры с "Газпромом"

Фото: "Газпром"

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В "Нафтогазе Украины" допускают снижение суммы нового иска Украинык "Газпрому" в случае сохранения прокачки российского газа через украинскую газотранспортную систему. По словам исполнительного директора компании Юрия Витренко, если доходы от транзита останутся примерно на текущем уровне, то сумма иска снизится примерно до 2 млрд долларов (с нынешних 12 млрд долл.)"

Сможет ли такая солидная "скидка" повлиять на результат трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа, которые пройдут в конце ноября? Об этом сайт "Сегодня" спросил экспертов.

Подобные предложения, прежде всего, говорят о неуверенности "Нафтогаза" повторить победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, отмечает сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"Это свидетельствует о том, что в самой структуре иска, с моей точки зрения, есть не настолько сильные места, – рассказывает Марунич. – Насколько я понял, львиная доля денег, которые Украина пытается в Стокгольме "Газпрому" предъявить, 11 с чем-то миллиардов [долларов] – это требования, которые связаны с тем, что "Газпром" недопоставлял объемы с означенных 110 млрд куб. м. газа на протяжении 2018-2019 гг".

По его словам, разговоры о возможном снижении суммы исковых требований можно расценивать и как элемент давления на "Газпром".

"Это шантаж, – говорит эксперт. – Он где-то может быть успешен, продуктивен… Проблема в другом – в отдаленной перспективе "Газпром" строит обходной трубопровод и машет рукой Украине. И проблема остается только в Молдове, Приднестровье и Болгарии. И то в Болгарии лишь до того момента, пока не будет запущен "Турецкий поток".

В том, что подобные предложения подействуют на РФ, сомневается и Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова.

"Это не имеет никакого значения, поскольку "Газпром" проводит свою политику, имея стратегические цели – использовать энергетику как серьезный рычаг влияния на политические процессы в Украине. Не думаю, что "Газпром" будет обращать внимание на заявления господина Витренко", – отмечает эксперт.

Он также подчеркнул: у Киева было достаточно времени, чтобы снизить влияние России.

"Были возможности за эти годы нарастить собственную добычу газа, вовремя провести анбандлинг и огласить конкурс на бронирование мощностей, реформировать рынок газа… Но все это затянулось. Поэтому сейчас сложно что-то делать. Теперь работаем не проактивно, а подстраиваемся под обстоятельства", – резюмировал Омельченко.

Напомним, 2 ноября "Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования против российского "Газпрома". В документах идет речь об ответе украинской компании на обращение "Газпрома" с требованием пересмотреть решения предыдущего арбитража по транзитному контракту. Решение арбитража по этому делу ожидается в 2021 году.

При этом сумма долга российского "Газпрома" перед "Нафтогазом Украины" по решениям Стокгольмского арбитража увеличилась до 3 млрд долларов.

Как известно, 22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж принял решение в пользу "Нафтогаза" во всех принципиальных для Украины спорных вопросах по контракту на поставку газа с "Газпромом": ценообразованию, положению "бери или плати" и признанию недействительными других положений, которые являются необоснованными.

28 февраля 2018 года арбитраж вынес решение и по транзитному контракту. Он удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух производств российская компания должна заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов с учетом зачета 2,1 млрд долларов, который "Нафтогаз" уже получил в виде газа, поставленного в 2014 году.

Сумма в 3 млрд долларов состоит из основной суммы долга (2,56 млрд долларов) и пени, которая начисляется на эту задолженность.

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