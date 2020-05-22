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Аттестацию медиков перенесут: в Минздраве объяснили причины

22 мая, 20:52

Виктория Подолянец

Также отложат экзамены для студентов медицинских ВУЗов

Министерство здравоохранения одобрило перенос аттестаций врачей, которым правительство хочет предоставить социальную поддержку, в 2020 году до завершения карантина. Студентам медицинских ВУЗов экзамены назначат на вторую половину июня. Об этом сообщила заместитель министра Ирина Микичак.

По ее словам, проверять знания и практические навыки для присвоения или подтверждения звания "врач-специалист" и "провизор-специалист" будут летом. Поэтому медработникам можно не беспокоиться о том, что срок действия их аттестации закончился, а из-за эпидемии они не могут его восстановить.

"Подписан приказ, по которому все медицинские работники, которые были задействованы в предоставлении медпомощи во время эпидемии коронавирусной инфекции, получат 50 баллов к непрерывному профессиональному развитию. Это еще один способ министерства поблагодарить медиков за их работу. Кроме того, учитывая противоэпидемические рекомендации, мы перенесли лицензионные медицинские экзамены КРОК для студентов-медиков и интернов на вторую половину июня", – рассказала Микичак.

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Она добавила, что 21 мая Министерство подписало приказ, которым утвержден табель оснащения для отделений экстренной или неотложной медицинской помощи многопрофильных больниц.

"Это позволит обеспечить каждое приемное отделение надлежащим медицинским оборудованием", – отметила чиновник.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство здравоохранения планирует ввести и откорректировать коэффициент сложности в тарифах на медицинские услуги.

Также мы сообщали о том, что правительство снова ищет главу Национальной службы здоровья Украины. Конкурс на должность главы НСЗУ проводят уже второй раз в этом году.

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Больше об отставке предыдущего руководителя Национальной службы здоровья смотрите в видеосюжете:

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Источник: Сегодня

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