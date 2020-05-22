Нацслужбе здоровья Украины опять ищут начальника: какие требования у Кабмина

Конкурс на должность главы НСЗУ проводят уже второй раз в этом году

Правительство снова ищет главу Национальной службы здоровья Украины – это место освободилось после ноябрьской отставки Олега Петренко, который не нашел общий язык с новым руководством Минздрава.

Согласно вакансии на сайте НСЗУ, кандидат должен соответствовать ряду требований:

иметь опыт работы на должностях государственной службы категории "А" или "Б";

или он должен в прошлом занимать должности не ниже руководителя структурных подразделений в органах местного самоуправления;

также будет достаточно трехлетнего опыта работы на руководящих должностях в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения;

необходимо иметь высшее образование не ниже магистра;

общий стаж работы не менее семи лет;

и свободно владеть украинским языком, а также одним из официальных языков Совета Европы, то есть английским либо французским.

Заявки принимаются до 25 мая.

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Конкурс на данную должность проводят уже второй раз за полгода – впервые поиски главы НСЗУ объявили в января. Тогда заявки подали восемь кандидатов, троих из них допустили до собеседования с министром здравоохранения: и.о. главы НСЗУ Оксану Мовчан, замглавы НСЗУ Наталью Рябцеву и директора Центрального межрегионального департамента Нацслужбы Андрея Виленского.

Однако 20 мая глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что победителя так и не удалось определить.

Напомним, также в прошлом году прошел конкурс на должность руководителя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), по результатам которого ведомство возглавила Наталья Новак.

А недавно глава СБУ Иван Баканов представил нового начальника Центра специальных операций СБУ "А" ("Альфа") Сергея Дусика.

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Больше об отставке предыдущего руководителя Национальной службы здоровья смотрите в видеосюжете:

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