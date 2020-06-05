Аваков рассказал о новой инициативе правительства: пассажирские перевозки станут прозрачнее

Накануне налоговой реформы, которая будет предусматривать амнистию капиталов, Министерство внутренних дел и члены Кабмина инициировали усиление контроля за соблюдением правил пассажирских перевозок и правил лицензирования. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время выступления на "Часе правительства" в парламенте.

"Мы с членами Кабинета министров Украины, премьер-министром инициировали вопрос усиления контроля за соблюдением правил пассажирских перевозок и правил лицензирования. Необходимо сделать их прозрачными, а контроль – жестким, принципиальным, чтобы не было черных денег, которые могли бы финансировать криминал", – отметил Аваков.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что, по данным компании Ernst&Young, теневые операции в Украине составляют 23,8% официального ВВП, или 846 млрд гривен.

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Служба финансового мониторинга за 2019 год выявила операции, которые могут быть связаны с легализацией средств, на сумму 92,2 млрд гривен.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский также обратился к правительству с предложениями по изменению налоговой системы Украины. Глава государства также уже анонсировал, что новое налоговое законодательство начнет действовать в 2021 году:

Видео: president.gov.ua

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