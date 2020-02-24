СБУ разоблачила схему уклонения от уплаты налогов на полмиллиарда гривен

В сделке была задействована сотня фирм из различных областей

Служба безопасности Украины, которая недавно разоблачила земельную аферу на почти 1 млрд гривен, блокировала возмещение незаконно сформированного налога на добавленную стоимость (НДС) на 500 млн гривен. Об этом заявили в пресс-службе СБУ.

Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ действовало совместно с Государственной фискальной службой под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

"Во время проведения следственных действий правоохранители установили, что в сделке задействованы почти 100 коммерческих структур, зарегистрированных в разных регионах Украины. Их реквизиты использовали организаторы и участники так называемых "транзитно-конвертационных" групп. Через эти субъекты хозяйствования они оказывали "услуги" по уклонению от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет за осуществление бестоварных операций", – сообщили в пресс-службе

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В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, судом наложен арест на сумму незаконно сформированного НДС в размере почти 500 млн гривен в системе электронного администрирования налогоплательщиков.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что по данным компании Ernst&Young, теневые операции в Украине составляют 23,8% официального ВВП, или 846 млрд гривен.

Напомним, в 2019 году СБУ заблокировала 497 проявлений коррупции среди чиновников. Были разоблачены чиновники разных уровней: от органов муниципальной и государственной власти до правоохранительных и военных структур. Общая сумма неправомерной выгоды, которую требовали коррупционеры, составляет более 65 млн гривен, а выявленные убытки государства и территориальных громад – более чем 1,4 млрд гривен.

Также мы сообщали о том, как исполняющая обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области пыталась дать крупную взятку прокурору. В пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины рассказали, что налоговик предложила руководителю структурного подразделения областной прокуратуры 25 тысяч долларов США ежемесячно. За это прокурор должен был не препятствовать коррупционной деятельности фискалов.

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