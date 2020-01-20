Служба финмониторинга назвала астрономическую сумму подозрительных операций

В прошлом году выявили подозрительных финопераций на 92 млрд гривен

/ Фото: AFP

Служба финансового мониторинга за 2019 год подготовила 893 материала об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, на сумму 92,2 млрд гривен. Об этом пишет FinСlub.

Эксперты подготовили 503 обобщенных материалов и 390 дополнительных обобщенных материалов в рамках расследования фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.

В течение 2019 года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 211 материала на сумму 41,8 млрд гривен.

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Кроме того, в прошлом году Госфинмониторингом передал в правоохранительные органы 106 материалов относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины.

В 48 случаях были заблокированы средства по финансовым операциям лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма и сепаратизма, на общую сумму 27,7 млн гривен.

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Напомним, 6 декабря Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 2179 о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал полностью ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию в случае выявления в структуре каких-либо незаконных "схем".

Также мы сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что не возражает против снижения рейтингов, если это приводит к принятию жестких, но правильных решений, которые улучшают инвестиционный климат в Украине. Он напомнил, что за первые 2,5 месяца парламент принял более 80 законов, которые могут улучшить экономическую ситуацию в Украине.

Напомним, также новости "Сегодня" подготовили финансовый прогноз на 2020 год. О том, что ждет украинцев, узнавайте из нашего сюжета:

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