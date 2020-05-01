Зеленский объяснил, как власть помогает украинцам пережить карантин

Государство предпринимает ряд экономических мер для облегчения жизни украинцев и бизнеса во время карантина, к смягчению которого готовится Украина. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам.

Президент перечислил эти меры:

кредиты для малого и среднего бизнеса под 3-5%;

миллиард гривен, направленный на увеличение минимального пособия по безработице;

программа социальной защиты семей физических лиц-предпринимателей (ФЛП) 1-й и 2-й группы налогоплательщиков.

Также Зеленский напомнил о программе "Большая стройка", которая поможет "разогреть" экономику после карантина. В рамках этой программы Украина в 2020 году выделит 85 млрд гривен на дороги государственного значения и 22 млрд гривен – на местные дороги.

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Кроме того, глава государства выразил надежду, что владельцы рынков пойдут навстречу государству и максимально придерживаться критериев безопасности, разработанных Минздравом и Минэкономики.

Также Владимир Зеленский призвал украинцев оставаться на майские праздники дома.

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