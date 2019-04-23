Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,78
30,12
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Беларусь ищет альтернативу российской нефти: Украина "в деле"

Сегодня, 12:08

Поставки планируют начать уже в 2019 году

Фото: Администрация морских портов Украины / Facebook
Фото: Администрация морских портов Украины / Facebook.

На фоне скандала с качеством российской нефти Беларусь рассчитывает до конца нынешнего года начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины. Об этом заявил заместитель генерального директора Белоруской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.

"Мы рассчитываем в этом году начать поставки", — отметил представитель БНК.

Как известно, операции с нефтеналивными грузами ведут восемь украинских портов. В отдельных из них, например в Одесском и Южном порту, есть по несколько "перевалочных" предприятий. Перевалка нефтепродуктов происходит также в Херсоне, Николаеве, Измаиле, Рени, Черноморске, Очакове.

Напомним, сегодня 23 апреля, Беларусь временно остановила экспорт бензина и дизеля в Украину. При этом как объяснили в Нефтегазовой ассоциации, горючее ввозится в Украину более чем из 10 государств, поэтому особых проблем с топливом не возникнет.

Впрочем, цены на бензин на украинских АЗС уже растут. На это влияет не только проблема с белорусским топливом, но и введенные Россией санкции, а также рост мировых цен на нефть.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег нефть, бензин, Беларусь, гриб, импорт, Украина, порты , перевалка, импорт нефти

Вы сейчас просматриваете новость " Беларусь ищет альтернативу российской нефти: Украина "в деле"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинцев ждет рост цен на бензин и автогаз: эксперт озвучил прогноз

Сегодня, 11:06

Топливо на АЗС подорожает на фоне мировых тенденций и проблем с российской нефтью

Беларусь готова поставлять в Украину "запрещенные" Россией нефтепродукты

Сегодня, 11:38

В Белорусской нефтяной компании прокомментировали новые санкции РФ

Испорченная нефть из России достигла Европы – СМИ

Сегодня, 09:26

Украина предупредила западные нефтеперерабатывающие заводы, говорят источники

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

Сегодня, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Волк подошел к собаке вплотную: хозяин мог только смотреть

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?

5 «доказательств», что Земля плоская

Минимальные зарплаты украинцев сравнили с европейскими

Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах

Лекарственное растение, которое засекретили в СССР

15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это

Чем правильно закрывать углеводное окно после тренировки

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

Папилломы можно вывести в домашних условиях

Новый способ удаления царапин за 5 минут

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

Сегодня, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Список дел для нового гаранта: государственные долги, суды и мир

Вчера, 07:55

Сразу после выборов президенту нужно решать вопросы пенсий, судов и импичмента

Украинцы смогут стать банкротами "в законе": что изменит Кодекс о банкротстве

21 апреля, 07:55

Подписан закон о банкротстве физлиц. Эксперты: возможны аферы

Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

21 апреля, 07:38

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Кети Топурия: «Я его очень сильно любила»

4 знака Зодиака, для которых 2019 будет сложным