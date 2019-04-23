Беларусь ищет альтернативу российской нефти: Украина "в деле"

Поставки планируют начать уже в 2019 году

Фото: Администрация морских портов Украины / Facebook.

На фоне скандала с качеством российской нефти Беларусь рассчитывает до конца нынешнего года начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины. Об этом заявил заместитель генерального директора Белоруской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.

"Мы рассчитываем в этом году начать поставки", — отметил представитель БНК.

Как известно, операции с нефтеналивными грузами ведут восемь украинских портов. В отдельных из них, например в Одесском и Южном порту, есть по несколько "перевалочных" предприятий. Перевалка нефтепродуктов происходит также в Херсоне, Николаеве, Измаиле, Рени, Черноморске, Очакове.

Напомним, сегодня 23 апреля, Беларусь временно остановила экспорт бензина и дизеля в Украину. При этом как объяснили в Нефтегазовой ассоциации, горючее ввозится в Украину более чем из 10 государств, поэтому особых проблем с топливом не возникнет.

Впрочем, цены на бензин на украинских АЗС уже растут. На это влияет не только проблема с белорусским топливом, но и введенные Россией санкции, а также рост мировых цен на нефть.

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