Скандал из-за некачественной российской нефти: Украина ужесточила контроль

Черное золото ненадлежащего качества грозит повреждением оборудования

Иллюстрация: REUTERS / Vasily Fedosenko.

Государственная "Укртранснафта" усилила контроль за качеством российской нефти после того, как Беларусь решила временно ограничить экспорт нефтепродуктов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Такое решение вызвано предупреждением об ухудшении качества черного золота на участке нефтепровода "Дружба".

"Согласно лабораторным исследованиям, показатель доли органических хлоридов в нефти, поступающей из России, в несколько десятков раз превышает допустимую норму. Поэтому белорусская сторона попросила РФ немедленно принять все необходимые меры для недопущения возможных убытков и других негативных последствий", – говорится в сообщении.

В "Укртранснафте" также отметили, что при транспортировке и использовании нефти ненадлежащего качества, создаются значительные риски повреждений ее технологического оборудования – трубопроводов, нефтяных насосов и резервуаров.

"В связи с этим оператор нефтетранспортной системы Украины АО "Укртранснафта" усилило контроль качества нефти, транспортируемой через территорию Украины", – сообщили в пресс-службе.

Напомним, 19 апреля "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. В руководстве компании заявили, что Беларусь намерена требовать с "Транснефти" компенсацию за поставку некачественной нефти.

Днем ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных действиях Москвы на ограничения, введенные Украиной 10 апреля.

Речь идет о расширении запрета на ввоз в Россию украинской продукции, а также о запрете экспорта в Украину российской нефти и нефтепродуктов.

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