Скандал из-за некачественной российской нефти: Украина ужесточила контроль
Черное золото ненадлежащего качества грозит повреждением оборудования
Государственная "Укртранснафта" усилила контроль за качеством российской нефти после того, как Беларусь решила временно ограничить экспорт нефтепродуктов. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Такое решение вызвано предупреждением об ухудшении качества черного золота на участке нефтепровода "Дружба".
"Согласно лабораторным исследованиям, показатель доли органических хлоридов в нефти, поступающей из России, в несколько десятков раз превышает допустимую норму. Поэтому белорусская сторона попросила РФ немедленно принять все необходимые меры для недопущения возможных убытков и других негативных последствий", – говорится в сообщении.
В "Укртранснафте" также отметили, что при транспортировке и использовании нефти ненадлежащего качества, создаются значительные риски повреждений ее технологического оборудования – трубопроводов, нефтяных насосов и резервуаров.
"В связи с этим оператор нефтетранспортной системы Украины АО "Укртранснафта" усилило контроль качества нефти, транспортируемой через территорию Украины", – сообщили в пресс-службе.
Напомним, 19 апреля "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. В руководстве компании заявили, что Беларусь намерена требовать с "Транснефти" компенсацию за поставку некачественной нефти.
Днем ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных действиях Москвы на ограничения, введенные Украиной 10 апреля.
Речь идет о расширении запрета на ввоз в Россию украинской продукции, а также о запрете экспорта в Украину российской нефти и нефтепродуктов.
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