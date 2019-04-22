Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,85
30,21
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Скандал из-за некачественной российской нефти: Украина ужесточила контроль

Сегодня, 18:02

Черное золото ненадлежащего качества грозит повреждением оборудования

Иллюстрация: REUTERS / Vasily Fedosenko
Иллюстрация: REUTERS / Vasily Fedosenko.

Государственная "Укртранснафта" усилила контроль за качеством российской нефти после того, как Беларусь решила временно ограничить экспорт нефтепродуктов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Такое решение вызвано предупреждением об ухудшении качества черного золота на участке нефтепровода "Дружба".

"Согласно лабораторным исследованиям, показатель доли органических хлоридов в нефти, поступающей из России, в несколько десятков раз превышает допустимую норму. Поэтому белорусская сторона попросила РФ немедленно принять все необходимые меры для недопущения возможных убытков и других негативных последствий", – говорится в сообщении.

В "Укртранснафте" также отметили, что при транспортировке и использовании нефти ненадлежащего качества, создаются значительные риски повреждений ее технологического оборудования – трубопроводов, нефтяных насосов и резервуаров.

"В связи с этим оператор нефтетранспортной системы Украины АО "Укртранснафта" усилило контроль качества нефти, транспортируемой через территорию Украины", – сообщили в пресс-службе.

Напомним, 19 апреля "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. В руководстве компании заявили, что Беларусь намерена требовать с "Транснефти" компенсацию за поставку некачественной нефти.

Днем ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных действиях Москвы на ограничения, введенные Украиной 10 апреля

Речь идет о расширении запрета на ввоз в Россию украинской продукции, а также о запрете экспорта в Украину российской нефти и нефтепродуктов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег нефть, импорт, качество, укртранснафта

Вы сейчас просматриваете новость " Скандал из-за некачественной российской нефти: Украина ужесточила контроль". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В США подсчитали многомиллиардный ущерб Ирана от "нефтяных" санкций

Сегодня, 17:04

Помпео назвал главную цель ограничений, которые вводятся против Тегерана

США приняли важное решение по нефтяным санкциям против Ирана

Сегодня, 16:58

О решении Дональда Трампа сообщили в Белом доме

В Украине прокомментировали "нефтяные" ограничения России

19 апреля, 11:42

В Нефтегазовой ассоциации Украины сообщили, грозит ли Украине дефицит топлива

Нефть и "свои люди" – как Россия планирует давить на Украину

19 апреля, 07:08

По словам эксперта, Россия готова использовать любые методы для возвращение Украины в свое лоно

Когда закончится война на Донбассе: неожиданный прогноз астролога

Туристы показали игру молодого бегемота с крокодилами в парке ЮАР

Умер народный артист Украины Петр Бенюк

MARUV щеголяла в вульгарных нарядах на концерте в России

Продукт, который резко увеличивает риск рака

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

Девушка восходящей звезды российского футбола сногсшибательна

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Ани Лорак опозорилась, выбрав неудачный образ (фото)

Выявлено растительное вещество, способное продлить жизнь

Теперь ловить рыбу можно сколько угодно

Новый способ удаления царапин за 5 минут

Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

Вчера, 07:38

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

Тарифы на газ: почему вокруг снижения цены идут споры

20 апреля, 07:51

Эксперты предупреждают: дискуссии о постановлениях не решают основных "газовых" проблем Украины

Дожди, грозы и потепление: прогноз погоды в Украине на неделю

20 апреля, 07:37

В понедельник, 22 апреля в западных областях ожидаются осадки

Боец "Штурм": Парни умирали у меня на руках, теперь я ненавижу Путина и его сторонников (укр.)

20 апреля, 07:07

Владимир Правосудов воевал на Донбассе и создал немало фильмов о том, как украинцы боролись за свою свободу

Всплыли подробности развода Аллы Пугачевой

Члены королевской семьи поздравили Елизавету II с 93-летием

Когда стоит крестить новорожденного ребенка