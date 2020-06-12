Беларусь начала получать американскую нефть

Вся партия будет доставлена на завод по переработке за 10 дней

Первая партия нефти из США начала поступать в Беларусь. О планах начать поставки в Беларусь Штаты сообщали еще в марте-2020. Теперь черное золото прибывает по железной дороге на нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, передает "БелТа".

"Американская нефть уже начала поступать на "Нафтан". В полдень (11 июня. – Ред.) нефть начали сливать из цистерн прибывшего утром состава. Состав – 60 цистерн, но американская – 17 цистерн, так как прибыла в пристежку к остаткам арабской. В течение 10 дней вся нефть поступит на завод", – рассказал Тищенко.

Как известно, танкер с нефтью от Саудовской Аравии прибыл в литовский порт Клайпеда в мае. Нефть из США поставляется в Беларусь также через этот порт.

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Напомним, ранее правительство Беларуси обсуждало с Украиной, Азербайджаном, Казахстаном, Польшей и странами Балтии варианты поставок нефти, поскольку считает экономически нецелесообразным платить российским нефтяным компаниям премию к цене на нефть в прежнем объеме.

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Россия, в свою очередь, была готова снизить стоимость энергоносителей для Минска в обмен на присоединение Беларуси к РФ.

А недавно власти Беларуси заявили, что не видят целесообразности в продолжении работы над дорожными картами по интеграции с Россией до решения нефтяных вопросов.

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