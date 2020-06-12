Українська
$ 26,6
30,17
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Беларусь начала получать американскую нефть

12 июня, 11:52

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Вся партия будет доставлена на завод по переработке за 10 дней

Первая партия нефти из США начала поступать в Беларусь. О планах начать поставки в Беларусь Штаты сообщали еще в марте-2020. Теперь черное золото прибывает по железной дороге на нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, передает "БелТа".

"Американская нефть уже начала поступать на "Нафтан". В полдень (11 июня. – Ред.) нефть начали сливать из цистерн прибывшего утром состава. Состав – 60 цистерн, но американская – 17 цистерн, так как прибыла в пристежку к остаткам арабской. В течение 10 дней вся нефть поступит на завод", – рассказал Тищенко.

Как известно, танкер с нефтью от Саудовской Аравии прибыл в литовский порт Клайпеда в мае. Нефть из США поставляется в Беларусь также через этот порт.

Реклама

Напомним, ранее правительство Беларуси обсуждало с Украиной, Азербайджаном, Казахстаном, Польшей и странами Балтии варианты поставок нефти, поскольку считает экономически нецелесообразным платить российским нефтяным компаниям премию к цене на нефть в прежнем объеме.

В тренде
Украинцев ждет снижение тарифов на горячую воду и отопление

Россия, в свою очередь, была готова снизить стоимость энергоносителей для Минска в обмен на присоединение Беларуси к РФ.

А недавно власти Беларуси заявили, что не видят целесообразности в продолжении работы над дорожными картами по интеграции с Россией до решения нефтяных вопросов.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

нефть США правительство Беларусь

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Укргазбанк запустил доступную ипотеку для украинцев под 8,8% годовых
Укргазбанк запустил доступную ипотеку для украинцев под 8,8% годовыхЭкономика
Украина и МВФ заговорили о пенсиях: что обсуждают
Украина и МВФ заговорили о пенсиях: что обсуждаютЭкономика
Пенсионная революция: украинцы будут получать две или три пенсии вместо одной
Пенсионная революция: украинцы будут получать две или три пенсии вместо однойФинансы
Продали за миллиардные долги: в Украине пустили с молотка логистический комплекс
Продали за миллиардные долги: в Украине пустили с молотка логистический комплексЭкономика
Не дожидаясь
Не дожидаясь "письма счастья": как узнать, что вы попались на камеруАвто
Украинцев ждет обязательное пенсионное накопление: что предлагают и почему еще не ввели
Украинцев ждет обязательное пенсионное накопление: что предлагают и почему еще не ввелиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять