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Минск назвал условие интеграции с Россией: детали

5 марта, 16:19

Виктория Подолянец

Минск не видит смысла в работе по интеграции с РФ до решения вопроса по энергоносителям

Беларусь не видит целесообразности в продолжении работы над дорожными картами по интеграции с Россией до решения нефтяных вопросов. Об этом заявил в четверг, 5 марта, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"Давайте решим вопрос с нефтяными поставками, а потом уже будем дальше думать. Не работает сейчас рабочая группа, и смысла нет сейчас работать над этими дорожными картами, пока не будут решены эти вопросы", – сказал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Беларусь хочет достроить нефтепровод "Дружба" в направлении балтийских портов. После завершения проекта в Беларусь будет поставляться в том числе и американская нефть.

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Украина планирует начать транзит нефти для белорусской нефтепереработки по магистральному нефтепроводу "Одесса – Броды", а также транспортировать ресурс железнодорожным транспортом.

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Напомним, правительство Беларуси обсуждало с Украиной, Азербайджаном, Казахстаном, Польшей и странами Балтии варианты поставок нефти, поскольку считает экономически нецелесообразным платить российским нефтяным компаниям премию к цене на нефть в прежнем объеме.

Россия готова снизить стоимость энергоносителей для Минска в обмен на присоединение Беларуси к РФ.

Напомним, что в самой Беларуси количество сторонников объединения с Россией за год резко снизилось – с 60,4 до 40,4%.

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нефть Россия интеграция Беларусь нефтепродукты

Источник: ТАСС

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