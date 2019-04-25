Беларусь уведомила РФ об остановке транзита нефти по западному направлению
"Гомельтранснефть Дружба" направило телефонограмму в Брянск
ОАО "Гомельтранснефть Дружба" уведомило российскую сторону об остановке транзита нефти по западному направлению в связи с решением Польши остановить прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба". Об этом, как сообщает в четверг агентство БелТА, проинформировал главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.
"В связи с этим сообщением (польской стороны) „Гомельтранснефть Дружба" направило телефонограмму в Брянск об остановке транзита по западному направлению в связи с поставками некачественной нефти и отказом PERN (оператор польского участка „Дружбы") принимать ее", — отмечается в сообщении.
Как сообщалось, Беларусь планирует до конца 2019 года начать импорт нефти, альтернативной российской. Поставки могут осуществляться через порты Балтии и Украины. Белорусские НПЗ готовы перерабатывать 18 сортов нефти, поставляемой из Азербайджана, Саудовской Аравии и Нигерии.
Напомним, власти РФ заявили, что с 1 июня ограничивают экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину. Кроме того, белорусский концерн "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. В связи с этим оба белорусских НПЗ – ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская обл.) и ОАО "Нафтан" (Витебская обл.) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объем нефтепереработки. В результате Беларусь остановила экспорт бензина в Украину.
Как объяснили в Нефтегазовой ассоциации, горючее ввозится в Украину более чем из 10 государств, поэтому особых проблем с топливом не возникнет. Впрочем, цены на бензин на украинских АЗС уже растут. На это влияет не только проблема с белорусским топливом, но и введенные Россией санкции, а также рост мировых цен на нефть.
Глава правительства Владимир Гройсман ранее уже заявил, что Украина должна найти новых партнеров по поставке нефтепродуктов.
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