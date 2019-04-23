"Перед нами целый мир": Гройсман отреагировал на "нефтяные" санкции России

Глава правительства предложил снижать зависимость от российского горючего

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko/Illustration.

Вероятный запрет экспорта в Украину нефтепродуктов и энергоресурсов из России является очередным проявлением гибридной агрессии России против нашего государства. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабинета министров.

"Сейчас мы внедряем меры, чтобы минимизировать последствия таких действий и снижать зависимость. Перед нами целый мир, надо находить новых партнеров", - заявил глава правительства.

Напомним, власти РФ заявили, что с 1 июня ограничивают экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину. Кроме того, белорусский концерн "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. В связи с этим оба белорусских НПЗ – ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская обл.) и ОАО "Нафтан" (Витебская обл.) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объем нефтепереработки. В результате Беларусь остановила экспорт бензина в Украину.

Как объяснили в Нефтегазовой ассоциации, горючее ввозится в Украину более чем из 10 государств, поэтому особых проблем с топливом не возникнет. Впрочем, цены на бензин на украинских АЗС уже растут. На это влияет не только проблема с белорусским топливом, но и введенные Россией санкции, а также рост мировых цен на нефть.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Перед нами целый мир": Гройсман отреагировал на "нефтяные" санкции России". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"