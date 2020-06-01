Кукуруза идет на рекорд: аграрии улучшили прогноз урожая

Несмотря на то, что Минэкономики ожидает сокращения урожая в Украине на 10%, обильные майские дожди все же улучшили ситуацию на украинских полях. Так, Украинская зерновая ассоциация в майском отчете улучшила по сравнению с апрельским отчетом прогноз урожая с 94 млн до 98 млн тонн, сообщает "Инфоиндустрия".

При этом прогнозируется больший экспорт зерновых и масличных – прогноз увеличился с 57,2 млн до 58,5 млн тонн.

"Улучшить прогноз общего урожая в Украине позволило достаточное количество осадков в мае, которые улучшили как увлажненность почвы почти по всей стране, так и состояние озимых и яровых культур. <...> Кроме того, в этом году аграрии значительно расширили площади под кукурузой, что позволяет ожидать новый рекорд урожая этой культуры", – рассказал президент ассоциации Николай Горбачев.

Реклама

По его словам, прогноз урожая пшеницы улучшился до 26,8 млн тонн, в то время как экспорт этой культуры может составить около 18 млн тонн. Это будет второй по показателю урожай пшеницы после прошлогоднего рекорда. Напомним, в 2019 году Украина вырастила рекордный урожай пшеницы – 28,2 млн тонн.

В тренде В Украине резко подорожал евро, а доллар упал в цене

Аналитики ожидают, что урожай кукурузы в этом году составит рекордные 37,3 млн тонн. До этого максимальный показатель был зафиксирован в прошлом году – 35,2 млн тонн.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства также готовит помощь для аграриев, чьи посевы пострадали из-за засухи. По официальным данным, украинские аграрии из-за засухи в марте-апреле потеряли около 234 тыс. гектаров, или 2,6% от всех посевных площадей озимых культур.

Подробнее о том, как в Украине спасают аграриев и урожай-2020, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама