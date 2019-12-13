Без перебоев: Украина и Молдова подписали меморандум о поставках газа

Фото: "Укртрансгаз"

После визита в Украину премьер-министра Молдовы Иона Кику, министерства энергетики двух стран подписали в Кишиневе меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности поставок газа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

"Меморандум закрепил намерение двух министерств по созданию диалога и взаимопомощи между государствами при поставках газа, устранению и предупреждению серьезных нарушений в энергетических сетях, а также эффективному предотвращению и смягчению перебоев в поставках природного газа, в частности защищенным потребителям обоих государств, расположенных в пограничной зоне", – заявил замминистра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции Константин Чижик.

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Фото: menr.gov.ua

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Напомним, также Украина предложила Молдове создать между двумя странами свободную экономическую зону.

Кроме того, в июле Киев посетила глава предыдущего молдавского правительства Майя Санду, которая дала "Сегодня" интервью. Подробнее смотрите на видео:

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