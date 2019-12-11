Премьер Молдовы летит в Киев обсуждать транзит российского газа: подробности

Ион Кику. Фото: REUTERS/SZH/MAR

Премьер-министр Молдовы Ион Кику сообщил журналистам, что обсудит в Киеве вопросы импорта российского газа транзитом через Украину.

Целью рабочего визита в Киев, по его словам, является участие в заседании глав правительств стран ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие — ГУАМ, в которую входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдов).

"В ходе визита состоятся и двусторонние встречи. С премьер-министром (Украины) Алексеем Гончаруком мы обсудим вопросы импорта газа в Молдову. У нас есть несколько вариантов снабжения республики газом даже в случае прекращения транзита российского газа через Украину", - сказал Кику.

Он пояснил, что, кроме традиционного маршрута и реверсных поставок газа через Турцию, Болгарию и Румынию, Молдова рассматривает и возможность покупки газа у Украины.

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"В случае кризисной ситуации государственному поставщику на рынке энергоресурсов компании Energocom будет поручено закупать природный газ у "Нафтогаза" и продавать его "Молдовагаз". Это резервный вариант. "Молдовагаз" будет обязана уведомить власти о невозможности поставок газа, но не позднее, чем за две недели до крайнего срока, что автоматически активирует этот резервный механизм", - сказал Кику.

Он отметил, что в этом случае необходимо будет изыскать дополнительные средства для оплаты газа.

"С этой целью мы ведем переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и готовы подписать с ним соглашение об открытии на выгодных условиях кредитной линии на 90 млн долларов", - сказал Кику.

Ранее на совещании в правительстве председатель Административного совета АО "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что договор с "Газпромом" о продлении действующего контракта на поставку газа в Молдову будет подписан до конца этого года. По его словам, это будет сделано после переговоров с Украиной по вопросам реверсной поставки газа в случае, если Украина и Россия не договорятся о транзите газа, и Молдова не сможет его получать по обычному маршруту.

Напомним, в рамках "нормандского саммита" 9 декабря Россия и Украина обсудили газовую тематику. Однако, по словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, эти переговоры не обнулили взаимные судебные претензии России и Украины по газовым вопросам.

Видео: Громадське телебачення

Ранее присутствовавший на переговорах в Париже глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, грозит ли Украине очередная газовая война по сценарию тех, что устраивала Россия в 2006 и 2009 годах.

Как известно, срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено. Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС. При этом российский газовый монополист "Газпром" выдвинул требования к Украине.

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