Без прогнозов по доллару: глава Минфина рассказала о проблеме с бюджетом-2020

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Министерство финансов движется в соответствии с графиком бюджетного процесса, чтобы новое правительство после назначени могло вовремя подать проект государственного бюджета на 2020 год. При этом на процесс существенно влияет отсутствие одобрения подготовленной Минфином Бюджетной декларации, сообщила министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.

По ее словам, правительство утвердило макропрогноз на три года, и он является базой для проекта бюджета на 2020 год. Однако учитывая результат за семь месяцев 2019 года, Минфин направил запросы в НБУ о том, будет ли уточнен прогноз курса валют на 2020-2022 годы и другие показателей, важные для расчетов доходов и расходов бюджета.

"Для Минфина главное, чтобы бюджет, который мы планируем, был реалистичным, а это значит, что он должен базироваться на максимально возможном точном прогнозе. И мы точно должны предотвратить ситуацию 2018 и особенно 2019 года, когда курс, который был предоставлен нам в прогнозе, был стабильно выше фактического. Это, как результат, влияет на стабильное невыполнение доходов по категориям, которые зависят от курса", – отметила Маркарова.

Поэтому, как отметила министр, Минфин ждет уточнения или подтверждения текущего прогноза.

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Ранее глава Минфина раскритиковала политику НБУ из-за слишком высокого курса гривни. По мнению Маркаровой, Нацбанк прилагал недостаточно усилий для сдерживания стремительного укрепления гривни. Таким образом, она поддержала мнение о том, что Нацбанку следовало бы активнее скупать инвалюту для пополнения резервов, и таким образом регулировать курс.

Напомним, в июле курс доллара опустился ниже 25 гривен на украинском межбанке впервые с 2016 года. Инвестбанкир Сергей Фурса также признавал, что НБУ мог бы активнее закупать валюту, однако подчеркивал, что Минфин в сложившейся ситуации должен активнее понижать ставки по ОВГЗ, таким образом удешевляя кредиты для государства.

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Как известно, согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020-м – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

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О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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