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Без торговой войны: Макрон заявил о новом соглашении с США

27 августа, 12:27

Трамп отшутился в ответ на просьбу подтвердить инфомацию

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон / Фото: AFP

Несмотря на риск торговой войны между США и ЕС, Франция и Штаты заключили соглашение, которое положит конец противоречиям стран по введению Парижем налога на цифровые услуги, затрагивающего американских IT-гигантов. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы достигли очень хорошего соглашения", – заявил Макрон в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

В ответ на просьбу подтвердить слова Макрона о достигнутом соглашении Трамп отшутился, сказав, что может подтвердить, "что первая леди любила ваше французское вино", пишет Bloomberg.

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Ранее Макрон одобрил введение 3%-ного налога для компаний с глобальной выручкой не менее 750 млн евро и выручкой от цифровых услуг во Франции в 25 млн евро. Налог, который начнет действовать с января 2020 года, коснется порядка 30 компаний, основная часть которых американские.

В ответ на это Трамп пригрозил обложить пошлинами французское вино, которое импортируют США. 

Кроме того, аппарат представителя США на торговых переговорах предложил установить пошлины на товары из ЕС на сумму примерно 4 млрд долларов.

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США Франция ЕС Трамп вино пошлины торговая война Макрон

Источник: Интерфакс-Украина

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