Без торговой войны: Макрон заявил о новом соглашении с США

Несмотря на риск торговой войны между США и ЕС, Франция и Штаты заключили соглашение, которое положит конец противоречиям стран по введению Парижем налога на цифровые услуги, затрагивающего американских IT-гигантов. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Мы достигли очень хорошего соглашения", – заявил Макрон в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.
В ответ на просьбу подтвердить слова Макрона о достигнутом соглашении Трамп отшутился, сказав, что может подтвердить, "что первая леди любила ваше французское вино", пишет Bloomberg.
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Ранее Макрон одобрил введение 3%-ного налога для компаний с глобальной выручкой не менее 750 млн евро и выручкой от цифровых услуг во Франции в 25 млн евро. Налог, который начнет действовать с января 2020 года, коснется порядка 30 компаний, основная часть которых американские.
В ответ на это Трамп пригрозил обложить пошлинами французское вино, которое импортируют США.
Кроме того, аппарат представителя США на торговых переговорах предложил установить пошлины на товары из ЕС на сумму примерно 4 млрд долларов.
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