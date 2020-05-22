Бизнес рассказал, что будет после карантина: как наладят работу

Когда украинские компании откроют офисы и смогут наверстать упущенное за время карантина

Львиная доля украинских компаний (62%), о проблемах которых недавно рассказали в Совет бизнес-омбудсмена, изучает вариант полного или частичного перехода на удаленную или посменную работу. Такими данными поделились в Европейской бизнес ассоциации, которая опросила руководителей 105 компаний-членов ассоциации.

По данным опроса, проведенного с 12 по 21 мая, 35% компаний готовы вернуться в офисы в мае, еще 34% – в июне.

А 16% сообщили, что уже возобновили работу или же совсем не останавливали ее на период карантина из-за особенностей деятельности.

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Еще 15% пока не планируют старт работы в офисах или еще не определились с окончательной датой.

Решение о внедрении гибкого или посменного графика работы планируют принять 42% опрошенных директоров, еще 13% будут рекомендовать сотрудникам продолжать работу из дому.

Пятая часть опрошенных готовится к поэтапному выходу из карантина – с 25% сотрудников до 50%.

При этом большинству компаний удалось сохранить зарплату сотрудникам неизменной – об этом сообщили 63% респондентов, тогда как 23% отметили сокращение зарплат, 7% – увеличение. Еще 3% компаний отправили некоторые категории сотрудников в неоплачиваемый отпуск.

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Топ-менеджеры сообщили, что 82% сохранили персонал в неизменном составе, а 8% находятся в поиске новых сотрудников, тогда как 11% сократили штат.

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При этом 36% руководителей предприятий рассказали о снижении доходов на 20%, еще 28% – на 20-50%, и 18% – на 50-75%.

И лишь 11% опрошенных сообщили, что никаких изменений не произошло, а 3% смогли увеличить доход до 20%.

Если речь шла о видах поддержки от государства, то представители бизнеса хотели бы получить:

снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда;

введение выплат помощи сотрудникам на фонд соцстраха с 1 дня болезни;

отмены штрафов за нарушения налогового законодательства до конца года.

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Чтобы достичь докарантинного уровня развития, по мнению 20% предпринимателей, нужно полгода, для 39% – около года.

Еще 17% понадобится два года, а 7% – более двух лет.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в стране продолжает расти число и объем безналичных операций. В первом квартале 2020 года количество безналичных операций выросло на 24,5%, а сумма – на 15,6% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины. Эти изменения Верховная Рада одобрила 16 января принятием законопроекта № 1210.

Также Зеленский обратился к правительству с предложениями по изменению налоговой системы Украины. Ранее глава государства анонсировал, что новое налоговое законодательство начнет действовать в 2021 году:

Видео: president.gov.ua

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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