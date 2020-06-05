Более трети работников предпочли бы и далее работать в дистанционном формате

В Украине, где смягчают карантин, более трети работников оценили преимущества дистанционного формата работы и хотели бы использовать его в дальнейшем. Такими результатами опроса поделились на кадровом портале grc.ua.

Так, 37% респондентов хотели бы продолжать работать из дома. А почти каждый пятый (21%) опрошенный считает, что из-за опасности коронавируса пока не нужно отменять удаленный формат. Около 19% участников опроса наоборот не смогли привыкнуть к надомной работе и хотят скорее вернуться в офисы. Еще 15% опрошенных декларируют готовность к такому возвращению, однако при условии, если работодатель осуществит дополнительные шаги для защиты здоровья сотрудников. В варианте "Другое" (9% всех ответов) чаще всего фигурируют пожелания иметь гибкий график и миксовать надомную и офисную работу.

"То, что гибкий график работы видится оптимальным или желательным в нынешних условиях, отметили респонденты, отвечая на вопрос о том, какие именно дополнительные шаги должны сейчас осуществить работодатели. Такой вариант выбрали 62% опрошенных", – сказано в исследовании.

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По данным опроса, еще почти половина респондентов (48%) считают, что, несмотря на ослабление карантина, работодатели должны предоставить возможность работать удаленно до окончательной стабилизации ситуации. 43% опрошенных считают, что в компаниях должны быть усилены санитарно-гигиенические нормы, а 38% – что работодатели должны обеспечить корпоративный трансфер, помогая сотрудникам избегать скоплений людей. О желании иметь страховку заявил 36% респондентов, еще почти каждый пятый (21%) считает, что бизнес должен выделять дополнительный бюджет на оздоровление сотрудников. Лишь 2% опрошенных полагают, что никаких дополнительных шагов работодатели осуществлять не должны.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что бизнес готов возвращаться к работе. Так, 54% компаний возобновят свою оффлайн деятельность в течение мая-июня. В то же время 60% предпринимателей рассматривают возможность полного или частичного перехода на удаленный режим работы. Как показал опыт работы в условиях карантина, удаленный формат, кроме гибкости в работе, дает возможность еще и сократить расходы на аренду офиса.

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Напомним, предприниматели продолжают делиться деталями о том, как пережили двухмесячный всеукраинский карантин. Так, 96% компаний перевели своих работников на дистанционную работу.

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