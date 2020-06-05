Зеленский про выход из карантина: Пока по плану, но график могут изменить

В Украине уже третий день подряд растет число подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании по противодействию распространению коронавируса, которое состоялось под председательством президента Владимира Зеленского.
Если такая тенденция будет сохраняться, то смягчение карантина может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации в стране.
"Надо напоминать людям, что беспечность в отношении средств защиты несет большие угрозы во время эпидемии COVID-19. Найти баланс между возвращением к нормальной жизни и безопасностью сложно. Невидимая опасность – хуже всего, потому что сегодня ты не видишь смысла в маске, а завтра растет количество больных", - подчеркнул Владимир Зеленский.
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Правительство все еще следует выбранному плану смягчения ограничительных мер, но при условии серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации график может быть изменен.
В то же время в штабе Операции объединенных сил сообщили, что с 10 июня готовятся к открытию контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) на линии разграничения.
Согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 5 июня в стране зафиксировано 25 964 случая заболевания COVID-19. За последние сутки лабораторно подтверждено 553 случая инфицирования, вчера – 588. 11 372 человека выздоровели (в том числе 2685 медработников), 762 – умерли (39 медиков).
Как известно, с 5 июня в Украине начинается очередной этап послабления карантина.
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