Зеленский про выход из карантина: Пока по плану, но график могут изменить

Сложно найти баланс между возвращением к нормальной жизни и безопасностью, отметил президент

В Украине уже третий день подряд растет число подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании по противодействию распространению коронавируса, которое состоялось под председательством президента Владимира Зеленского.

Если такая тенденция будет сохраняться, то смягчение карантина может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации в стране.

"Надо напоминать людям, что беспечность в отношении средств защиты несет большие угрозы во время эпидемии COVID-19. Найти баланс между возвращением к нормальной жизни и безопасностью сложно. Невидимая опасность – хуже всего, потому что сегодня ты не видишь смысла в маске, а завтра растет количество больных", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Правительство все еще следует выбранному плану смягчения ограничительных мер, но при условии серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации график может быть изменен.

В то же время в штабе Операции объединенных сил сообщили, что с 10 июня готовятся к открытию контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) на линии разграничения.

Согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 5 июня в стране зафиксировано 25 964 случая заболевания COVID-19. За последние сутки лабораторно подтверждено 553 случая инфицирования, вчера – 588. 11 372 человека выздоровели (в том числе 2685 медработников), 762 – умерли (39 медиков).

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Как известно, с 5 июня в Украине начинается очередной этап послабления карантина.

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