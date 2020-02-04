Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,08
27,75

Больше, чем у Зеленского: стало известно, какую зарплату получила Мендель

4 февраля, 09:39

Пресс-секретарь президента в 2019 году проработала на должности семь месяцев

Юлия Мендель

Юлия Мендель / Фото: Facebook

С июня по декабрь 2019 пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель получила 370,56 тыс. гривен заработной платы, в то время как сам Зеленский за весь 2019 год получил 208,7 тыс. гривен зарплаты. Об этом сообщается в официальном ответе Госуправления делами на журналистский запрос, передает УНН.

В среднем зарплата Мендель составила около 53 тысяч гривен в месяц. При этом должностной оклад пресс-секретаря президента составляет 27 187 гривен.

Реклама

Мендель была назначена на должность пресс-секретаря президента 3 июня 2019 года.

В тренде
В Украине открыли "ясли" для инвесторов: что думает бизнес о "нянях" из Кабмина

Напомним, начисленная зарплата некоторых министров за месяц превышает 200 тысяч гривен. Например, декабрьские заработки министра соцполитики Юлии Соколовской достигли 217 тыс. гривен. Речь идет о суммах до налогообложения.

Ранее Зеленский уже встретился с премьер-министром Алексеем Гончаруком и поставил перед правительством задачу разработать и представить новую концепцию заработных плат руководителей министерств, ведомств, государственных компаний и их заместителей "с учетом ситуации в Украины":

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

зарплаты Владимир Зеленский оклады Юлия Мендель

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украину идет аномальная погода: прогноз на февраль
В Украину идет аномальная погода: прогноз на февральУкраина
Украинец снял видео о платежке за газ и собрал 4,7 млн просмотров за три дня
Украинец снял видео о платежке за газ и собрал 4,7 млн просмотров за три дняЭкономика
Зарплаты чиновников изменятся: что придумали в Кабмине
Зарплаты чиновников изменятся: что придумали в КабминеЭкономика
Продать собаку и оплатить коммуналку:
Продать собаку и оплатить коммуналку: "Слуга народа" дал совет пенсионеркеПолитика
Пенсионный возраст придется повышать: эксперт о том, что ждет украинцев
Пенсионный возраст придется повышать: эксперт о том, что ждет украинцевЭкономика
За роды – 8136 грн: стали известны тарифы на медуслуги в Украине
За роды – 8136 грн: стали известны тарифы на медуслуги в УкраинеУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...