Больше, чем у Зеленского: стало известно, какую зарплату получила Мендель

Пресс-секретарь президента в 2019 году проработала на должности семь месяцев

Юлия Мендель / Фото: Facebook

С июня по декабрь 2019 пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель получила 370,56 тыс. гривен заработной платы, в то время как сам Зеленский за весь 2019 год получил 208,7 тыс. гривен зарплаты. Об этом сообщается в официальном ответе Госуправления делами на журналистский запрос, передает УНН.

В среднем зарплата Мендель составила около 53 тысяч гривен в месяц. При этом должностной оклад пресс-секретаря президента составляет 27 187 гривен.

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Мендель была назначена на должность пресс-секретаря президента 3 июня 2019 года.

Напомним, начисленная зарплата некоторых министров за месяц превышает 200 тысяч гривен. Например, декабрьские заработки министра соцполитики Юлии Соколовской достигли 217 тыс. гривен. Речь идет о суммах до налогообложения.

Ранее Зеленский уже встретился с премьер-министром Алексеем Гончаруком и поставил перед правительством задачу разработать и представить новую концепцию заработных плат руководителей министерств, ведомств, государственных компаний и их заместителей "с учетом ситуации в Украины":

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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