Зеленский в 2019 году заработал меньше, чем некоторые министры за месяц

/ Фото: president.gov.by

После того, как Кабинет министров обнародовал зарплаты членов правительства за 2019 год, стало известно, сколько получил президент Владимир Зеленский, а также работники его офиса. По данным "Украинских новостей", которые ссылаются на информацию Государственного управления делами, Зеленский в 2019 году получил меньше, чем глава Офиса президента Андрей Богдан.

Заработная плата Зеленского за 2019 год составила 208,7 тыс. гривен, а Богдана – 218,7 тыс. гривен. Из зарплаты Зеленского было выплачено 40 702 гривни налогов и сборов, то есть за время работы президентом в 2019 году Зеленский по факту получил 168 025 гривен.

"С июня ему ежемесячно начисляли фиксированную сумму – 28 тыс. гривен, которая состояла исключительно из должностного оклада и не включала надбавок, премий или других составляющих. После выплаты налогов и сборов глава государства получал каждый месяц 22 540 гривен зарплаты", - говорится в сообщении.

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При этом, как сообщалось, начисленная зарплата некоторых министров за месяц превышает 200 тысяч гривен. Например, декабрьские заработки министра соцполитики Юлии Соколовской достигли 217 тыс. гривен. Речь идет о суммах до налогообложения.

Зарплата Богдана по итогам года оказалась незначительно выше президентской, однако в перерасчете на месяцы руководитель Офиса Президента получает заметно больше главы государства. Общая сумма начисленной зарплаты Богдану в 2019 году составляет 218 747 гривен, из которых выплачено 42 656 гривен налогов и сборов.

Богдан был назначен главой Администрации президента на следующий день после инаугурации Зеленского – 21 мая, а 25 июня был переведен в Офис Президента. В то же время он начал получать зарплату только в августе, а три месяца работал бесплатно. В итоге за август Богдану было начислено 39 874 гривни зарплаты, за сентябрь – 43 184 гривни, за октябрь – 39 258 гривен, за ноябрь – 46 022 гривны, за декабрь – 50 409 гривен.

"При этом в ноябре Богдан не получил зарплату в Офисе Президента. Его зарплата была депонирована – начислена, но не выплачена. Забрал ли он ее в декабре в ответе не уточняется. "Тринадцатая зарплата" по итогам года Богдану, как и Зеленскому, не начислялась", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее Зеленский уже встретился с премьер-министром Алексеем Гончаруком и поставил перед правительством задачу разработать и представить новую концепцию заработных плат руководителей министерств, ведомств, государственных компаний и их заместителей "с учетом ситуации в Украины":

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