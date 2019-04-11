Больше продаем, чем покупаем: как торгует Украина мясом птицы

Таможенные данные за три месяца обнародовала ГФС

Фото: Зеленый рынок / Facebook.

Больше продаем, чем покупаем: как торгует Украина мясом птицы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/700/b64/5c6700b641cbf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/700/b64/5c6700b641cbf.jpg 2019-04-11T06:06:00+03:00 Экономика Таможенные данные за три месяца обнародовала ГФС

Украина по итогам января-марта 2019 года поставила на внешние рынки 103,6 тыс. тонн мяса и субпродуктов птицы, при этом импорт этой продукции в страну составил 30,7 тыс. тонн.

Это следует из таможенной статистики, обнародованной на сайте Государственной фискальной службы (ГФС).

В денежном выражении экспорт мяса и субпродуктов птицы за первый квартал этого года составил 146,9 млн долларов, а импорт – 12,3 млн долларов.

Таким образом, экспорт мяса и субпродуктов птицы превысил импорт в 3,4 раза по весу и в 12 раз по стоимости.

Напомним, по итогам 2018 года Украина установила абсолютный рекорд по объему экспорта курятины – за границу продали 329 тысяч тонн продукта.

Из-за роста поставок на внешние рынки за год куриное мясо в Украине сравнялось в цене с европейскими странами:

Пресс-служба Совета по экспорту продовольствия также сообщила, что украинские предприятия в январе-феврале 2019 года установили рекорд по поставкам курятины на внешние рынки: за первые два месяца экспорт достиг 69 тыс. тонн.

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