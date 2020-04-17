Борьба с коронакризисом: в Кабмине придумали, где взять работу для украинцев

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с представителями Национальной ассоциации дорожников и обсудил вопрос предоставления рабочих мест украинцам на фоне роста безработицы из-за пандемии коронавируса.

"Создание рабочих мест – не только плацдарм для преодоления коронакризиса, но и фундамент для дальнейшего экономического развития. И мы уже работаем в этом направлении", – написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, на встрече обсудили вопрос о необходимости привлечения украинцев к строительным работам.

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"Сейчас, когда домой вернулось столько наших граждан, мы должны обеспечить их работой. По моему мнению, строительством украинских дорог должны заниматься украинские специалисты, даже если контракт получила иностранная компания. Мы хотим, чтобы как можно больше наших людей были привлечены к работам и больше украинских материалов использовалось при строительстве", - объяснил Шмыгаль.

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Напомним, ранее Шмыгаль заявлял, что после карантина в Украине появится 500 тысяч рабочих мест. При этом Шмыгаль отмечал, что с начала карантина количество обращений украинцев в центры занятости выросло в 10 раз.

Прогнозом существенного роста безработицы поделился и заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб. Он полагает, что уровень безработицы в этом году, возможно, будет измеряться двузначными цифрами.

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