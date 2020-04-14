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Безработица может быть выше: последствия карантина

14 апреля, 17:41

Виктория Подолянец

Безработица, скорее всего, будет измеряться двузначными цифрами

Уровень безработицы в этом году вырастет и, возможно, будет измеряться двузначными цифрами. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб во время видеоконференции Киевской школы экономики.

"Безработица вырастет в этом году и будет, скорее всего, измеряться двузначными цифрами", – сказал Сологуб.

Он отметил, что НБУ готовит новый макропрогноз, в котором информация об уровнях безработицы и инфляции на этот год будет уточнена.

"Несмотря на падение внутреннего спроса, которое будет значительно большим, мы все-таки видим, что инфляция может быть немного выше, чем было заложено в нашем предыдущем прогнозе", – сказал Сологуб.

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По его словам, при условии ведения правильной экономической политики и открытия программы МВФ инфляция не выйдет из-под контроля.

Как сообщалось, согласно обновленному макропрогнозу, Кабмин ожидает, что уровень безработицы составит 9,4%, а инфляции – 11,6%.

В тренде
Доллар в Украине развернуло к росту: курс НБУ

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Международный валютный фонд ухудшил прогноз валового внутреннего продукта страны на 2020 год. Фонд прогнозирует стремительное снижение ВВП – на 7,7%.

Изменение прогнозов для Украины МВФ связывает с началом мирового экономического кризиса.

Сайт "Сегодня" писал о том, что предельный запас прочности украинской экономики в условиях пандемии и карантина не превышает шести месяцев, а для некоторых предприятий и отраслей исчисляется неделями. Однако, возможно, сельское хозяйство поможет сгладить последствия мирового кризиса для Украины.

Также мы разбирались, сколько еще протянут украинцы без сбережений. Подробнее об этом узнавайте из сюжета:

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НБУ работа эпидемия карантин безработица коронавирус безработные

Источник: УНИАН

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