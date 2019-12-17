Борьба за Варвинское: "дочка" "Нафтогаза" официально заявила о суде

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Дочерняя компания "Нафтогаза Украины" "Укргаздобыча" официально сообщила о судебном иске для отмены разрешения на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"На прошлой неделе, 13 декабря, "Укргаздобыча" подала в Окружной административный суд города Киева исковое заявление об отмене решения межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции (СРП) в части выводов и предложений по определению победителя конкурса по участку Варвинский", – говорится в сообщении.

Так, "Укргаздобыча" считает, что выводы комиссии нарушают "законные интересы государственной компании" и просит суд признать эти выводы противоправными и обязать комиссию повторно оценить заявки участников.

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Как известно, конкурс на разработку месторождения Варвинское сроком на 50 лет выиграла компания Ukrainian Energy, которую связывают с бывшим министром энергетики США Риком Перри. В "Укргаздобыче" полагают, что заявка Ukrainian Energy "не соответствовала минимальным требованиям, утвержденным Кабинетом министров для проведения конкурса".

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В то же время, один из основателей Ukrainian Energy американский бизнесмен Майкл Блейзер уже заявил, что компания получила права на разработку месторождения Варвинское честным путем. Он подчеркнул, что американская сторона не оказывала никакого политического давления на Киев.

Как известно, министр энергетики США Рик Перри уведомил американского лидера Дональда Трампа о том, что намерен уйти в отставку, еще до того, как разразился скандал, касающийся телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Впрочем, СМИ отмечали, что Трамп счел: Перри несет частичную ответственность за произошедшее, поскольку именно министр настаивал на проведении беседы.

В сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

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