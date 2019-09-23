"Братские скидки" на газ: Молдова продлит договор с "Газпромом"

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Молдова после получения от России скидки на газ намерена продлить действующий договор с "Газпромом" на 2020 год. Об этом заявил президент республики Игорь Додон.

"У нас есть на этот счет предварительные договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным и с руководством "Газпрома". Правительство и "Молдова-газ" начали переговоры с "Газпромом", но мы перейдем к более конкретному обсуждению, когда будет ясность с транзитом российского газа через Украину. Мы видим положительную динамику в этом вопросе, рассчитываем на то, что в середине октября вопрос решится, и мы сможем тогда подписать документы о получении газа от "Газпрома" после 1 января 2020 года", – сказал Додон в эфире молдавского телеканала.

Он пояснил, что стране выгодно не заключать новый договор с "Газпромом", а продлить действующий, чтобы сохранить заложенную сейчас формулу расчета цен за газ – она предусматривает, что цена пересматривается ежеквартально, и Молдова получает газ по средней цене поставок европейским странам за последние 11 месяцев.

Читайте также: В Украине заявили о рисках запуска "Турецкого потока" для Южной Европы и Молдовы

Реклама

Додон также сказал, что не считает необходимым сейчас закупать газ "про запас" и закладывать его в хранилище в Украине на тот случай, если не будет транзита через Украину.

"Мы сегодня обсуждали этот вопрос с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком. Он заявил, что на 90% есть уверенность в том, что удастся добиться [договоренностей] по транзиту. А это значит, что нет смысла закладывать газ в хранилища, так как это будет дороже, и у нас нет на это средств, нужно брать кредиты", – сказал Додон.

Действующий договор Молдовы с "Газпромом" был подписан в 2008 году, несколько раз продлевался и истекает 31 декабря 2019 года. В начале сентября, в ходе рабочего визита в Москву, Додон обсудил вопросы поставок газа в Молдовы с вице-премьером РФ Козаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Он также провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего объявил, что с 1 октября Молдова получит скидку на поставляемый Россией газ.

При этом Украина уже высмеяла "братскую цену со скидкой" на российский газ для Молдовы. Как подсчитали в "Нафтогазе Украины", если бы Молдова покупала газ в Словакии и импортировала через Украину, цена на входе составляла бы около 190 долларов за 1000 куб. м. При этом цена российского газа со "скидкой"- 237 долларов на тысячу "кубов".

Контракт "Нафтогаза" и "Газпрома" на транзит газа был заключен в 2009 году и истекает в конце этого года. Сейчас стороны находятся в переговорном процессе относительно сотрудничества после 1 января 2020 года. Так, 19 сентября состоялся третий раунд газовых переговоров в формате Украина – Россия – Еврокомиссия. Первый раунд прошел еще 17 июля 2018 года, а второй – 21 января 2019 года.

По словам вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, Киев и Москва согласились с тем, что будущий контракт должен основываться на европейских правилах. В свою очередь в "Нафтогазе" сообщили, что "Газпром" впервые допустил возможность заключения контракта по европейским правилам с 1 января 2020 года, если Украина в полной мере внедрит их до конца 2019-го. А министр энергетики России Александр Новак подчеркнул, что Россия готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транзита газа через Украину.

Сайт "Сегодня" с помощью специалистов разобрался, что стоит за словами российского чиновника. Читайте об этом в материале "Газовые переговоры: эксперты объяснили неожиданное предложение России".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама