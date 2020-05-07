Британия оказалась на пороге крупнейшего за 300 лет экономического спада

Пока Евросоюзу прочат рецессию исторического размаха, в покинувшей содружество Великобритании тоже готовятся к серьезным проблемам. Банк Англии заявил, что из-за эпидемии коронавируса страна приближается к крупнейшему экономическому спаду за 300 лет. Об этом сообщает агентство Reuters.

Такие предположения Банк Англии назвал скорее не стандартным прогнозом, а "иллюстративным сценарием". В его основу легло предположение, что британское правительство будет постепенно снимать карантинные ограничения с июня по сентябрь 2020 года.

Согласно этому сценарию, экономика Великобритании в течение апреля-июня сократится на 25%, а безработица вырастет на 9%. Объем британского производства по итогам 2020 года может сократиться на 14%. Такое снижение последний раз наблюдалось в 1700-х годах, отмечает Reuters. Тогда причиной стали стихийные бедствия и война.

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В то же время сценарий Банка Англии предполагает резкое восстановление экономики в 2021 году с ростом на 15%.

Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) подсчитал, что в целом выход из мирового экономического кризиса потребует более 8 трлн долларов. В МВФ также официально объявили о начале мирового экономического кризиса и изменили оценку динамики глобального ВВП в 2020 году. Ожидается, что мировая экономика сократится в текущем году на 3%, однако вырастет на 5,8% в 2021-м.

При этом эксперты объяснили, почему кризис может ударить по Украине сильнее, чем по другим странам. К слову, карантин уже привел к серьезному кризису на отечественном рынке труда. Подробнее о проблеме узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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