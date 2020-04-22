"Украина падает глубже, чем мир": эксперт рассказал об опасности коронакризиса

Международный валютный фонд (МВФ) неспростарезко ухудшил прогнозы для экономики Украины, ведь кризис на мировых рынках бьет по нашей стране сильнее, чем в среднем по другим государствам. Об этом сайту "Сегодня" рассказал экономист Алексей Кущ.

"Прогноз по Украине примерно в 2,5 раза хуже, чем в среднем по миру. И если мы посмотрим все предыдущие глобальные кризисы последних лет, то увидим, что Украина всегда падала в 2-3 раза глубже, чем весь остальной мир", – сказал Кущ.

Он объяснил, что в развитых странах падение сейчас связано с обвалом в третичном секторе экономики: торговле, секторе услуг, медицине, науке, образовании и т.д. Ситуация в Украине – совершенно иная.

"Третичный сектор экономики в постиндустриальных экономиках составляет 70-80% ВВП. А карантин ударил в первую очередь именно по этим отраслям. У нас же падение происходит вследствие того, что в Украине открытая, малая, сырьевая экономика. У нас практически прямая корреляция между ВВП и поведением цен на мировых рынках. И падает наша экономика синхронно с падением мировых сырьевых рынков. Если страна производит продукцию с высокой добавочной стоимостью, то добавочная стоимость тушит или поглощает ценовое падение. МВФ когда-то проводил исследование, которое показало, что в случае кризиса цены на сырьевые товары падают на 10-15% по различным группам, а цены на товары с высоким уровнем добавочной стоимости – на 2-3%. Но у нас уровень добавочной стоимости, который продуцируется экономикой, ничтожно мал для того, чтобы амортизировать кризисную волну. Поэтому темпы падения будут намного выше, чем в тех развивающихся странах, где есть производства", – подчеркнул Кущ.

Подробнее о том, чего ждать от украинской экономики, читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Уникальный кризис: к чему готовиться украинцам".

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Все подробности в спецтеме Обвал рынков

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