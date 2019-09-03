Будет новая программа: в Украине заявили о готовности к визиту "ревизоров" от МВФ

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Украина готова к приезду миссии Международного валютного фонда (МВФ) и обсуждению новой программы финансирования. Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова. Как ранее анонсировал премьер-министр Алексей Гончарук, визит миссии МВФ в Украину ожидается с 10 по 24 сентября.

"У нас есть формальные миссии, которые приезжают, чтобы обсудить программу или пересмотры. Это то, чего мы ожидаем сейчас, чтобы обсудить нашу программу. <...> Будет миссия – будем заниматься [программой]. Скорее всего, она (миссия. – Ред.) будет уже в сентябре. Международный валютный фонд еще летом сказал, что вернется, когда будет новое правительство. Мы готовы к этой активной работе",- сказала Маркарова.

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Она также отметила, что новая программа МВФ будет длиннее предыдущей и, как рассчитывают в правительстве, может стать последней.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в конце 2018 года МВФ утвердил для Украины программу stand-by. В декабре того же года Украина получила первый транш в размере 1,4 млрд долларов. В последний раз миссия фонда работала в Киеве с 21 по 29 мая 2019 года и обещала вернуться, когда заработают новый парламент и Кабмин.

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В июне министр финансов Оксана Маркарова заявила, что, по ее прогнозу, срок новой программы с МВФ составит три года. При этом она не стала говорить о размере кредита. В свою очередь, как отметил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, правительство должно договориться о новом соглашении с МВФ на сумму до 10 млрд долларов сроком до четырех лет.

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