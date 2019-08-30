Стали известны подробности по визиту миссии МВФ в Украину

Гончарук также прокомментировал вопрос цены на газ для населения в контексте сотрудничества с фондом

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Визит миссии Международного валютного фонда в Украину ожидается с 10 по 24 сентября. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, накануне сообщивший, что переговоры коснутся новой трех-четырехлетней программы сотрудничества.

Он прокомментировал вопрос цены на газ для населения, который был спорным между предыдущим Кабмином и фондом, подчеркнув, что правительство не должно вмешиваться административными решениями в ценообразование, даже на энергоносители.

"Когда политик начинает вмешиваться в цену, это приводит к неэффективности, коррупции и популизму", – подчеркнул Гончарук.

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Он добавил, что если часть украинцев не справляется с рыночной ценой, государство должно помочь вплоть до того, что "оплатить за нее стоимость этого ресурса". При этом, как отметил премьер, правительство будет делать предпринимать меры, чтобы "цифры в получаемых гражданами платежках" не повышались.

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Новости "Сегодня" сообщали, что в конце 2018 года МВФ утвердил для Украины программу stand-by. В декабре того же года Украина получила первый транш в размере 1,4 млрд долларов. В последний раз миссия фонда работала в Киеве с 21 по 29 мая 2019 года и обещала вернуться, когда заработают новый парламент и Кабмин.

В июне министр финансов Оксана Маркарова заявила, что, по ее прогнозу, срок новой программы с МВФ составит три года. При этом она не стала говорить о размере кредита.

В свою очередь, как отметил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, правительство должно договориться о новом соглашении с МВФ на сумму до 10 млрд долларов сроком до четырех лет.

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