Украина намерена завершить сотрудничество с МВФ

/ Фото: Getty Images

Новый Кабинет министров будет работать над тем, чтобы программа сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) стала последней. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в эфире украинского телеканала, передает РБК-Украина в понедельник, 2 сентября.

По словам главы Министерства финансов, программа станет длиннее предыдущих, однако, вероятно, будет последней.

"Мы работаем с МВФ. У нас есть формальные миссии, которые приезжают обсудить программу или ее просмотры. Это то, чего мы ожидаем сейчас, чтобы обсудить эту программу. Она будет новой и немного длиннее. Я очень надеюсь, мы ее называем последней программой. Ведь за все предыдущие годы Украина всегда завершала и обрывала эти программы", – сказала Маркарова.

Реклама

Министр отметила, задача Украины "выпуститься из программы", как это удалось раньше другим европейским странам.

"Выполнить программу таким образом, чтобы экономика находилась на том этапе развития, когда нам будет нужна помощь кредитора. И мы сможем действительно жить сами", – заявила Маркарова.

Новости "Сегодня" сообщали, что в конце 2018 года МВФ утвердил для Украины программу stand-by. В декабре того же года Украина получила первый транш в размере 1,4 млрд долларов. В последний раз миссия фонда работала в Киеве с 21 по 29 мая 2019 года и обещала вернуться, когда заработают новый парламент и Кабмин.

В июне министр финансов Оксана Маркарова заявила, что, по ее прогнозу, срок новой программы с МВФ составит три года. При этом она не стала говорить о размере кредита.

В свою очередь, как отметил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, правительство должно договориться о новом соглашении с МВФ на сумму до 10 млрд долларов сроком до четырех лет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама