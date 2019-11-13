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Бундестаг принял поправки к Газовой директиве ЕС, касающиеся "Северного потока – 2"

13 ноября, 19:51

Законопроект приняли большинством голосов, поименного голосования не потребовалось

Фото: REUTERS/Yves Herman

Фото: REUTERS/Yves Herman

Бундестаг – парламент Германии – в среду, 13 ноября, принял поправки к Газовой директиве ЕС, которая направлена на регулирование деятельности газопроводов третьих стран на территории Евросоюза, в частности "Северного потока – 2".

Законопроект был принят большинством голосов, поименного голосования не потребовалось.

Напомним, что Газовая директива вступила в силу в мае, теперь страны-члены ЕС обязаны до 24 февраля 2020 года закрепить ее в национальном законодательстве. Среди главных ее положений – разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков.

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Новости "Сегодня" писали, что 8 ноября Бундестаг не смог согласовать подготовленный правящей коалицией законопроект со смягчающими поправками к Газовой директиве ЕС – он дает России возможность использовать "Северный поток – 2" на полную мощность. В предложенном документе отсутствовало положение Третьего энергопакета ЕС, согласно которому оператором газопровода и поставщиком газа из третьих стран в государства ЕС должны быть независимые друг от друга компании. В случае с "Северным потоком – 2" "Газпром" является одной из материнских компаний оператора Nord Stream 2 AG.

Ранее Германия уже добилась смягчения директивы, поскольку в итоговом тексте говорится, что решение о предоставлении российскому проекту исключений из этих норм будет принимать не Брюссель, а страна ЕС, где газопровод выходит на европейскую территорию, после консультаций с Еврокомиссией. В случае с "Северным потоком – 2" это сама Германия.

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Также сообщалось, что в украинском Кабмине ответили на попытки Германии разблокировать "Северный поток – 2". Торговый представитель Украины Тарас Качка уверен, что шансы остановить проект все равно остаются.

Напомним, "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю в обход Украины, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода будет на уровне 55 млрд куб. м газа в год.

В конце октября 2019 года Дания выдала последнее недостающее разрешение на строительство "Северного потока – 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. При этом Датское энергетическое агентство выбрало самый короткий маршрут, так как он обеспечивает наименьший риск и воздействие на экологию. Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся более двух лет.

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ЕС закон бундестаг Северный поток 2 Газовая директива

Источник: Интерфакс-Украина

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