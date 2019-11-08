Украина предупредила Германию о последствиях преференций для "Газпрома"

Фото: facebook.com/UkraineMFA

Министерство иностранных дел Украины предостерегает депутатов Бундестага от создания разрушительного прецедента для Европейского Союза путем исключения проекта "Северный поток-2" из юрисдикции законодательства ЕС.

Соответствующий комментарий предоставил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

Заместитель министра прокомментировал возможность принятия в немецком Бундестаге закона, который позволит не распространять на проект "Северный поток-2" законодательство Европейского Союза.

"В Бундестаге рассматривается проект закона, призванный имплементировать в немецкое законодательство Газовую директиву ЕС. Сегодня ночью законопроект должен быть поставлен на голосование в редакции, которая, согласно имеющейся информации, позволит исключить "Северный поток-2" из юрисдикции законодательства ЕС", – сообщил Божок.

При этом, заявил он, по состоянию на настоящее время голосование не состоялось.

По его словам, эта ситуация вызывает беспокойство, и в этой связи украинская сторона уже активно работает с Евросоюзом и Германией.

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Божок сообщил, что лично провел ряд консультаций с европейскими дипломатами, в том числе с послом Германии в Украине Анкой Фельдгузен и главой Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом. Кроме того, по его словам, министр иностранных дел Вадим Пристайко лично проводит консультации со своими европейскими коллегами, включая ФРГ, и активно работает украинское посольство в Берлине.

"Наша позиция очень простая: возможное решение Бундестага в обход правил ЕС по энергетической либерализации создаст разрушительный прецедент для ЕС как института и его энергетической безопасности. Поэтому ФРГ должна дополнительно учесть это обстоятельство. Европейская комиссия также принять все возможные меры с целью обеспечения соответствия всех государств – членов ЕС энергетическому законодательству и основополагающим принципам Евросоюза", – подчеркнул Божок.

Напомним, немецкий парламент – Бундестаг – не смог согласовать подготовленный правящей коалицией законопроект со смягчающими поправками к Газовой директиве ЕС. Этот документ дает России возможность использовать "Северный поток-2" на полную мощность.

Дело в том, что в предложенном документе отсутствует положение Третьего энергопакета ЕС, согласно которому оператором газопровода и поставщиком газа из третьих стран в государства ЕС должны быть независимые друг от друга компании. В случае с "Северным потоком-2" "Газпром" является одной из материнских компаний оператора Nord Stream 2 AG.

Ранее Германия уже добилась смягчения директивы, поскольку в итоговом тексте говорится, что решение о предоставлении российскому проекту исключений из этих норм будет принимать не Брюссель, а страна ЕС, где газопровод выходит на европейскую территорию, после консультаций с Еврокомиссией. В случае с "Северным потоком-2" это сама Германия.

Также сообщалось, что в украинском Кабмине ответили на попытки Германии разблокировать "Северный поток-2". Торговый представитель Украины Тарас Качка уверен, что шансы остановить проект все равно остаются.

Напомним, "Северный поток-2" должен пройти по Балтийскому морю в обход Украины, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода будет на уровне 55 млрд куб. м газа в год.

В конце октября 2019 года Дания выдала последнее недостающее разрешение на строительство "Северного потока-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. При этом Датское энергетическое агентство выбрало самый короткий маршрут, так как он обеспечивает наименьший риск и воздействие на экологию. Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся более двух лет.

В Nord Stream 2 AG отмечают, что уже уложено более 2100 километров газопровода в обход Украины. А ранее глава российского "Газпрома" Алексей Миллер прогнозировал, что на постройку участка трубопровода через датские воды потребуется порядка пяти недель после получения разрешения властей страны.

США и Украина выступают против строительства газопровода, так как он расширяет влияние Кремля в Европе. При этом в США готовят новые санкции против "Северного потока-2". Соответствующий законопроект об энергетической безопасности Европы подготовил конгрессмен от Республиканской партии Энди Барр.

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