В Кабмине ответили на попытки Германии разблокировать "Северный поток – 2"

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Действия правительства Германии по газопроводу "Северный поток – 2" в результате приведут к тому, что Украина, Польша, страны Балтии и другие заблокируют этот проект другими способами. Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка, написал 7 ноября журналист Евгений Солонына в Twitter.

"По сути продолжается попытка сохранить старую модель рынка газа, в которой РФ – некий динозавр", – сказал замминистра.

Он также добавил, что Украина – значительно динамичнее в этом секторе, прежде всего вследствие кризисных явлений.

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Новости "Сегодня" писали, что, по данным западных СМИ, коалиционные партии "Христианско-демократический союз Германии" и "Социал-демократическая партия Германии" подготовили поправки в законодательство, которые смягчат Газовую директиву ЕС в отношении газопровода из России в Германию.

Напомним, "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю в обход Украины, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода будет на уровне 55 млрд куб. м газа в год.

Мы писали, что в конце октября Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку части газопровода "Северный поток – 2" на континентальном шельфе Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Копенгагена в пользу Москвы по строительству "Северного потока – 2" ослабляет Европу и усиливает Россию.

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