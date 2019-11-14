Бюджет-2020: что будет с госдолгом Украины

Фото из архива "Сегодня"

Государственный бюджет на 2020 год, который Верховная Рада приняла во втором чтении, предполагает внешние заимствования в объеме 4,9 млрд долларов и внутренние в объеме 231,1 млрд гривен, или 8,4 млрд долларов. Об этом сообщил правительственный уполномоченный по вопросам госдолга Юрий Буца.

"Мы продолжим увеличивать долю заимствований в национальной валюте", – сказал он на конференции рейтингового агентства Fitch.

Объем выплат по госдолгу в следующем году оценивается в 282,1 млрд грн (10,3 млрд долларов) – погашение основной суммы и 141,5 млрд грн (5,1 млрд долларов) – выплата процентов. Еще 12 млрд грн планируется привлечь за счет приватизации.

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Буца отметил, что с начала этого года совокупный госдолг Украины сократился с 60,9% ВВП в 2018 году до 51,2% ВВП на сентябрь-2019, хотя в долларовом выражении он вырос с 78,3 млрд дол до 83 млрд долларов.

Он также указал, что доля долга в гривне за это время увеличилась с 33% до 40%, а в долларах сократилась с 48% до 42%. По его словам, долг в евро увеличился с 9% до 11%. Государственный уполномоченный по госдолгу добавил, что небольшая доля евро в долге позволяет рассматривать возможности ее увеличения.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины планирует за пять лет – до 2024 года – сократить отношение государственного долга к валовому внутреннему продукту до 40%. Об этом говорится в программе деятельности правительства, о которой вы можете узнать подробнее из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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