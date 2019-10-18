Верховная Рада начала заседание и планирует рассмотреть госбюджет-2020: онлайн-трансляция

Народные депутаты Украины внесли более двух тысяч предложений к законопроекту

Фото: Верховная Рада Украины

Верховная Рада начинает рассмотрение государственного бюджета на 2020 год в первом чтении. Народные избранники рассмотрят большое количество предложений к главному финансовому документу страны, поданному правительством.

Накануне бюджетный комитет Рады принял к документу №2000 более двух тысяч предложений. По предварительной оценке, для учета всех этих предложений в смете необходимо около 1,9 трлн гривен. При этом в изначальном варианте бюджета-2020 заложены доходы на уровне 1,08 трлн грн и расходы – 1,17 трлн грн.

После обработки в комитете констатировали, что большинство предложений не соответствуют требованиям регламента, в частности, предложения по увеличению расходов или сокращению поступлений в бюджет, которые не содержат источников компенсации. Отдельные депутаты также подали сбалансированные предложения только формально, предложив нереалистичные компенсаторы.

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По итогам рассмотрения предложений комитет решил рекомендовать парламенту принять законопроект в первом чтении с учетом ряда предложений депутатов. Так, в сравнительной таблице к законопроекту предлагается учесть или частично учесть предложения повысить: прожиточный минимум, минимальную заработную плату, помощь по рождению ребенка, социальные гарантии военнослужащим.

В тренде Рада рассмотрит госбюджет на 2020 год

Как сообщали новости "Сегодня", от государственного бюджета, проект которого взяла в работу Верховная Рада, зависит, сколько денег будет в нашем кошельке в следующем году. Это большая касса взаимопомощи, в которую скидываются все граждане с помощью налогов, пошлин, комиссий и т.д. А правительство каждый год делит эти средства. Читайте подробней, какие изменения ждут главную смету страны.

Отметим, что в Украине уже сомневаются, что этот документ сможет осилить социальные выплаты. Так, президент Украналитцентра Александр Охрименко считает, что бюджет Украины не осилит прожиточный минимум выше 4000 гривен.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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