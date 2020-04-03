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Бюджет РФ недополучит более миллиарда нефтедолларов: причины

3 апреля, 21:48

Виктория Подолянец

Ошибки и просчеты стали причиной недопоступлений в казну РФ

И-за того, что заложенные в бюджет цены на нефть были выше фактических, бюджет РФ по итогам марта 2020 года недополучил 22 млрд рублей доходов (около 290 млн долларов). Об этом сообщает пресс-служба Минфина России.

В то же время в правительстве РФ прогнозируют, что в апреле бюджет РФ недополучит доходов на 55,8 млрд рублей (около 730 млн долларов).

Таким образом, из-за низких цен на нефть бюджет РФ недополучит более 1 млрд долларов.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе снизилась в абсолютном исчислении на 2,25 доллара за баррель, достигнув минимального уровня с марта 1999 года в 10,54 доллара за баррель.

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На фоне снижения мировых цен на нефть и падения спроса внутри страны нефтепродукты в Украине продолжают дешеветь. В последнюю неделю марта произошел настоящий обвал цен: в среднем они упали почти на гривню за литр, а в некоторых регионах и более.

Сайт "Сегодня" также разбирался, как связаны падение цен на нефть и мировой кризис и что они принесут Украине.

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нефть Россия госбюджет

Источник: Экономическая правда

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