Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,79
27,28

Бюджет Украины не осилит прожиточный минимум выше 4000 гривен – эксперт

16 октября, 11:38

Александр Панченко

Главная смета страны и так сверстана с дефицитом, объяснил аналитик

/ Фото: пресс-центр НБУ

Реклама

Госбюджет Украины может не осилить повышения социальных выплат, рассчитанных с учетом прожиточного минимума на уровне 4251 грн. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал президент Украналитцентра Александр Охрименко.

"На это нужны будут дополнительно десятки миллиардов гривен, – подсчитал эксперт. – По официальным данным Пенсионного фонда, средняя пенсия в стране – 3009 грн, свыше половины пенсионеров, около 6 млн человек, получают менее 2000 грн в месяц. А ведь есть еще малоимущие, люди с инвалидностью, матери-одиночки, безработные, и так далее, которым тоже платят пособие в процентах от прожиточного минимума".

По словам Охрименко, чтобы говорить о точных цифрах, нужно дождаться второго чтения законопроекта о госбюджете на 2020 год. Но прогнозы эксперта пессимистичны: роста прожиточного минимума до реальной величины ждать вряд ли стоит – на это нет денег, ведь госбюджет и так сверстан с дефицитом свыше 90 млрд гривен.

Впрочем, Минсоцполитики уже предложило отвязать размер 150 видов социальных выплат от прожиточного минимума.

Читайте подробнее на сайте "Сегодня" – Реформа прожиточного минимума: вырастут ли пенсии до 4000 гривен

Также новости "Сегодня" рассказывали, как вырастут соцстандарты в следующем году, согласно первой версии проекта закона о госбюджете-2020:

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

пенсии госбюджет прожиточный минимум соцстандарты средняя пенсия Александр Охрименко бюджет-2020

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинцы назвали оптимальный размер пенсии
Украинцы назвали оптимальный размер пенсииЭкономика
Зимние субсидии: выплачивать будут по-новому
Зимние субсидии: выплачивать будут по-новомуЭкономика
"Единщики" без пенсии: почему мелкие предприниматели могут остаться без выплатЭкономика
Малообеспеченным в Украине увеличат выплаты, но сократят их срок
Малообеспеченным в Украине увеличат выплаты, но сократят их срокЭкономика
Украина рекордно нарастила закупки бензина
Украина рекордно нарастила закупки бензинаАвто
Почему гривня укрепляется, а продукты дорожают
Почему гривня укрепляется, а продукты дорожаютЭкономика

Новости партнеров

Loading...