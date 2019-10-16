Бюджет Украины не осилит прожиточный минимум выше 4000 гривен – эксперт

Главная смета страны и так сверстана с дефицитом, объяснил аналитик

/ Фото: пресс-центр НБУ

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Госбюджет Украины может не осилить повышения социальных выплат, рассчитанных с учетом прожиточного минимума на уровне 4251 грн. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал президент Украналитцентра Александр Охрименко.

"На это нужны будут дополнительно десятки миллиардов гривен, – подсчитал эксперт. – По официальным данным Пенсионного фонда, средняя пенсия в стране – 3009 грн, свыше половины пенсионеров, около 6 млн человек, получают менее 2000 грн в месяц. А ведь есть еще малоимущие, люди с инвалидностью, матери-одиночки, безработные, и так далее, которым тоже платят пособие в процентах от прожиточного минимума".

По словам Охрименко, чтобы говорить о точных цифрах, нужно дождаться второго чтения законопроекта о госбюджете на 2020 год. Но прогнозы эксперта пессимистичны: роста прожиточного минимума до реальной величины ждать вряд ли стоит – на это нет денег, ведь госбюджет и так сверстан с дефицитом свыше 90 млрд гривен.

Впрочем, Минсоцполитики уже предложило отвязать размер 150 видов социальных выплат от прожиточного минимума.

Читайте подробнее на сайте "Сегодня" – Реформа прожиточного минимума: вырастут ли пенсии до 4000 гривен

Также новости "Сегодня" рассказывали, как вырастут соцстандарты в следующем году, согласно первой версии проекта закона о госбюджете-2020:

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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