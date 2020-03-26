Бюджет Украины урезают из-за коронавируса: депутат раскрыл предложения Кабмина

Дефицит главной сметы страны может вырасти в четыре раза, считает нардеп

Кабинет министров Украины предложил сократить доходы госбюджета на 115 млрд гривен и увеличить расходы на 96 млрд гривен в 2020 году. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Среди прочего они (члены правительства. – Ред.) предлагают уменьшить доходы госбюджета на 115 млрд гривен, увеличить расходы на 96 млрд гривен. Соответственно, дефицит госбюджета увеличится на 202 млрд гривен, или почти в четыре раза", – написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что в качестве средств для покрытия дефицита Кабмин предлагает увеличить внутренние заимствования на 147 млрд гривен, а внешние – на 131 млрд гривен, а также создать в госбюджете стабилизационный фонд на 124 млрд гривен.

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По данным Гончаренко, также предполагается уменьшение расходов на дорожные работы (на 8 млрд гривен), сокращение программы субсидий и отмена финансирования местных выборов, назначенных на осень 2020 года.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что во время всеукраинского карантина, вызванного пандемией коронавируса, расширение дефицита государственного бюджета с 2% до 3-5%, является приемлемым при условии поддержки от международных доноров.

Напомним, распространение коронавируса приводит к тяжелым экономическим последствиям для стран во всем мире, поэтому ранее в Кабмине Украины уже заявили о возможном начале кризиса. Впрочем, по мнению главы правительства Денис Шмыгаль, сейчас страна входит в кризис в куда более подготовленном состоянии, чем в 2008 и 2014 годах.

Также сайт "Сегодня" обсудил возможный кризис с первой замглавы Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлией Клименко:

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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