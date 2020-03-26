Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,96
30,27
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Бюджет Украины урезают из-за коронавируса: депутат раскрыл предложения Кабмина

26 марта, 11:26

Ксения Капустинская

Дефицит главной сметы страны может вырасти в четыре раза, считает нардеп

Кабинет министров Украины предложил сократить доходы госбюджета на 115 млрд гривен и увеличить расходы на 96 млрд гривен в 2020 году. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Среди прочего они (члены правительства. – Ред.) предлагают уменьшить доходы госбюджета на 115 млрд гривен, увеличить расходы на 96 млрд гривен. Соответственно, дефицит госбюджета увеличится на 202 млрд гривен, или почти в четыре раза", – написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что в качестве средств для покрытия дефицита Кабмин предлагает увеличить внутренние заимствования на 147 млрд гривен, а внешние – на 131 млрд гривен, а также создать в госбюджете стабилизационный фонд на 124 млрд гривен.

Реклама

По данным Гончаренко, также предполагается уменьшение расходов на дорожные работы (на 8 млрд гривен), сокращение программы субсидий и отмена финансирования местных выборов, назначенных на осень 2020 года.

В тренде
Эмиссия гривни и надежды на зарубежную помощь: что будет с экономикой, если карантин затянется

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что во время всеукраинского карантина, вызванного пандемией коронавируса, расширение дефицита государственного бюджета с 2% до 3-5%, является приемлемым при условии поддержки от международных доноров.

Напомним, распространение коронавируса приводит к тяжелым экономическим последствиям для стран во всем мире, поэтому ранее в Кабмине Украины уже заявили о возможном начале кризиса. Впрочем, по мнению главы правительства Денис Шмыгаль, сейчас страна входит в кризис в куда более подготовленном состоянии, чем в 2008 и 2014 годах.

Также сайт "Сегодня" обсудил возможный кризис с первой замглавы Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлией Клименко:

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

кризис госбюджет Украина Алексей Гончаренко секвестр бюджет-2020

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 26 марта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 26 марта и все подробностиДругие страны
Пенсия в 55 лет: почему Раде будет сложно принять закон
Пенсия в 55 лет: почему Раде будет сложно принять законЭкономика
Пенсионерам будут доплачивать по 1000 гривен: кого это коснется
Пенсионерам будут доплачивать по 1000 гривен: кого это коснетсяЭкономика
Продуктовые рынки в Украине хотят открыть, несмотря на карантин
Продуктовые рынки в Украине хотят открыть, несмотря на карантинЭкономика
Туризм пострадал от пандемии более всего: отрасль нужно реформировать
Туризм пострадал от пандемии более всего: отрасль нужно реформироватьЭкономика
У Зеленского рассказали, когда Украина сможет победить коронавирус
У Зеленского рассказали, когда Украина сможет победить коронавирусУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...