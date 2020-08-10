Цена газа для украинцев: почему тарифы растут быстро, а снижаются медленно

Цена газа на еврохабах упала в 4 раза, но люди не увидели существенного снижения тарифов на тепло и горячую воду

С 1 августа в Украине существенно изменились правила на рынке поставок газа для населения и формирования цен. Эти новшества называют открытием рынка газа для населения. Почему тарифы растут быстро, а снижаются медленно – разбирался сайт "Сегодня".

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Эксперты сомневаются, что тарифы на газ украинских поставщиков после отмены поставок по специальным обязательствам (ПСО) действительно станут рыночными.

"У нас нет четкой рыночной корреляции цен на газ для населения с мировыми ценами. Допустим, сегодня цена на газ на европейских хабах составляет около 50 евро за 1000 кубометров. Если добавить транспортные расходы, НДС, распределение и т. д., получим, что население должно платить не больше 2000 грн за кубометр газа, а тариф выше 3000 грн. То есть сейчас цена на газ для населения как минимум в полтора раза выше по сравнению с рыночным уровнем. Так происходит потому, что у нас до сих пор очень много искусственных факторов ценообразования на рынке. Как их называют экономисты, экстерналии, т. е. факторы, которые не могут быть минимизированы с помощью рыночных механизмов. Например, у нас не работает Антимонопольный комитет, нет реальной рыночной инфраструктуры и т. д.", – говорит Алексей Кущ.

Еще меньше реагируют на снижение цен на газ т. н. производные тарифы – на горячую воду, на отопление многоквартирных домов.

"Когда цены составляли 8 тыс. грн за тысячу кубов и нужно было провести тарифную шоковую терапию, ее сделали централизованно по всей стране. Повысили тариф на газ, производные тарифы – на горячую воду, на отопление. Все сделали очень быстро и централизованно. А когда ситуация кардинально поменялась, цена газа на европейских хабах упала в четыре раза и можно было показать такое же быстрое снижение цен на газ и производных тарифов, то все почему-то спустили на уровень органов местнного самоуправления, и люди практически не увидели в платежках существенного снижения тарифов на тепло и горячую воду. Хотя в их структуре 60-70% – это цена на газ", – объясняет Алексей Кущ.

По прогнозам эксперта, в отсутствие ПСО если не ближайшей зимой, то через год цена на газ для населения вырастет до такого уровня, что это может оказаться шоком для людей.

"В прогнозных показателях на 2021-2022 годы, которые на днях утвердил Кабмин, предполагается, что цена на газ на европейских рынках вырастет до 230-250 евро, а гривня девальвирует до 29 с копейками за доллар. Если пересчитать цену на газ в гривнях, добавить налоги и транспортировку, получается, что цена на газ для населения в случае такого роста может составить 12 тыс. грн. А гигакалория тепла подорожает примерно до 3 тыс. грн. Соответственно, отопление, скажем, 2-комнатной квартиры будет стоить минимум 5 тыс. грн", – прогнозирует Алексей Кущ.

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Ранее сайт "Сегодня" писал, что эксперты объяснили украинцам, где искать поставщика газа подешевле.

Больше читайте в статье: "Взрывоопасный рынок: почему тарифы на газ будут часто меняться и как платить меньше".

Как меняются цены на газ уже сейчас, смотрите в сюжете.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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