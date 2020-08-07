Взрывоопасный рынок: почему тарифы на газ будут часто меняться и как платить меньше

С 1 августа в Украине существенно изменились правила на рынке поставок газа для населения и формирования цен. Эти новшества называют открытием рынка газа для населения. Что изменилось и действительно ли рынок стал открытым для населения, разбирался сайт "Сегодня".

ПСО отменили

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Первое существенное изменение связано с отменой поставок по специальным обязательствам (ПСО) газа для населения. ПСО, действовавшее в Украине с 2015 года, предполагало, что "Нафтогаз Украины" должен продавать газ для нужд населения по фиксированной цене, которую устанавливает Кабмин, и с минимальной наценкой. Таким образом, во время повышения цен на газ на мировых рынках удавалось избежать бешеного роста тарифов для бытовых потребителей. Хотя во время падения цен на газ тарифы по-прежнему оставались достаточно высокими.

Теперь, поскольку действие ПСО окончилось 1 августа, предполагается, что цена на газ для населения будет полностью зависеть от ситуации на европейских рынках. Она будет рассчитываться каждый месяц, и верхнего потолка не предусмотрено. А это значит, что в период роста мировых цен на газ украинцы могут увидеть в платежных квитанциях за ЖКХ гораздо большие суммы, чем были раньше.

Правда, эксперты успокаивают: в ближайшее время заоблачных тарифов на газ ожидать не стоит. Сейчас мировые цены на газ находятся на минимальном уровне с 2015 года, хотя в последние месяцы стали расти. Но чтобы достичь пика, скажем, 2019 года, им нужно вырасти чуть ли не втрое.

Тем не менее уже в августе цена на газ для населения в Украине выросла. "Нафтогаз" поднял цену для бытовых потребителей на 27 копеек – до 3,24 грн за кубометр (с НДС, без учета транспортировки).

Поставщика теперь можно выбирать

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Вторым существенным изменением, которое произошло в связи с открытием рынка газа для населения, стало право потребителей самим выбирать себе поставщика. Подобная система действует в большинстве европейских стран и предполагает, что на рынке поставок газа бытовым потребителям существует конкуренция. То есть, то, что в каждом регионе есть несколько поставщиков природного газа, и человек может выбирать, у кого из них лучше тарифы, условия оплаты, программы лояльности и т. д. По задумке, такая система должна сложиться и в Украине.

Впрочем, надо отметить, что, по закону, выбирать поставщика украинцы могли и раньше. Однако на практике все это было сопряжено с огромными тратами времени, бюрократией, а зачастую – и с отсутствием, собственно, выбора, поскольку во многих регионах поставками газа занимался только один трейдер. Теперь, по новым правилам, процедура для потребителя максимально упрощена: ему нужно лишь подать соответствующее заявление выбранному поставщику, а всю процедуру переоформления он должен брать на себя. Что же касается создания конкуренции, с этим сложнее. Открытие рынка не означает, что на нем сразу появятся новые компании. Однако не исключено, что это произойдет позже.

Впрочем, все описанное, как говорится – теория. На практике же, как говорят эксперты, украинский рынок газа имеет свои особенности, которые стоит принимать в расчет, чтобы понимать, как может измениться ситуация в связи с открытием рынка газа.

Тарифы растут быстро, снижаются медленно

Эксперты сомневаются, что тарифы на газ украинских поставщиков после отмены ПСО действительно станут рыночными.

"У нас нет четкой рыночной корреляции цен на газ для населения с мировыми ценами. Допустим, сегодня цена на газ на европейских хабах составляет около 50 евро за 1000 кубометров. Если добавить транспортные расходы, НДС, распределение и т. д., получим, что население должно платить не больше 2000 грн за кубометр газа, а тариф выше 3000 грн. То есть сейчас цена на газ для населения как минимум в полтора раза выше, про сравнению с рыночным уровнем. Так происходит потому, что у нас до сих пор очень много искусственных факторов ценообразования на рынке. Как их называют экономисты, экстерналии, т. е. факторы, которые не могут быть минимизированы с помощью рыночных механизмов. Например, у нас не работает Антимонопольный комитет, нет реальной рыночной инфраструктуры и т. д.", – говорит экономический эксперт Алексей Кущ.

Еще меньше реагируют на снижение цен на газ т. н. производные тарифы – на горячую воду, на отопление многоквартирных домов.

"Когда цены составляли 8 тыс. грн за тысячу кубов и нужно было провести тарифную шоковую терапию, ее сделали централизованно по всей стране. Повысили тариф на газ, производные тарифы – на горячую воду, на отопление. Все сделали очень быстро и централизованно. А когда ситуация кардинально поменялась, цена газа на европейских хабах упала в четыре раза и можно было показать такое же быстрое снижение цен на газ и производных тарифов, то все почему-то спустили на уровень органов местнного самоуправления, и люди практически не увидели в платежках существенного снижения тарифов на тепло и горячую воду. Хотя в их структуре 60-70% – это цена на газ", – объясняет Алексей Кущ.

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По прогнозам эксперта, в отсутствие ПСО если не ближайшей зимой, то через год цена на газ для населения вырастет до такого уровня, что это может оказаться шоком для людей.

"В прогнозных показателях на 2021-2022 годы, которые на днях утвердил Кабмин, предполагается, что цена на газ на европейских рынках вырастет до 230-250 евро, а гривня девальвирует до 29 с копейками за доллар. Если пересчитать цену на газ в гривнях, добавить налоги и транспортировку, получается, что цена на газ для населения в случае такого роста может составить 12 тыс. грн. А Гигакалория тепла подорожает примерно до 3 тыс. грн. Соответственно, отопление, скажем, 2-комнатной квартиры будет стоить минимум 5 тыс. грн", – прогнозирует Алексей Кущ.

Где искать альтернативного поставщика

Открытие рынка газа предполагает, что поставщики будут конкурировать друг с другом и в борьбе за клиента могут снижать цены на свой товар. Попробовать сэкономить, сменив компанию-трейдера, могут как жители частных домов, так и жители многоэтажек. Однако эксперты обращают внимание, что не всегда это целесообразно.

"Если человек использует газ только для приготовления пищи, от смены поставщика он сможет выиграть в лучшем случае 5 грн в месяц. А вот если речь идет о домохозяйстве, которое использует газ для отопления, то вполне вероятно, что при открытом рынке удастся сэкономить. И можно уже начинать искать разных поставщиков и смотреть, какие тарифные планы они предлагают", – говорит эксперт в энергетической сфере, директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Но вот найти альтернативных поставщиков украинцам будет не так уж просто. Дело в том, что по крайней мере на сегодняшний день не существует каких-то специальных площадок, где бы можно было найти список поставщиков, которые поставляют газ в конкретный регион. Тем, кто намерен поискать варианты подешевле, эксперты рекомендуют "просить у Гугла".

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Хотя даже этот способ может оказаться бесполезным, поскольку во многих регионах альтернативных поставщиков попросту нет. По крайней мере на сегодняшний день.

"Специальных сайтов нет. Можно попытаться найти информацию в Гугле. Например, вводим в поиск "поставщики газа, город Бровары". И выпадает список аж из одного поставщика. Потому что больше там нет. Вот вам и рынок. Открытие рынка заключается в том, что у компаний появилась возможность работать в этом секторе. Но это требует достаточно много финансовых усилий и ресурсов. Ведь поставщик – это тот, кому жалуются, кому предъявляют претензии, кого просят о каком-то перерасчете. То есть новой компании надо выстроить систему коммуникации с потребителем, создать сервисные центры, центры обслуживания клиентов, набрать людей, настроить работу. Это не так просто. Поэтому сегодня огромным конкурентным преимуществом обладают ныне действующие поставщики. Потому что у них уже есть люди, уже есть центры обслуживания клиентов. И для того, чтобы новой компании побороться за их клиентов, ей нужно как минимум прогнуться по цене", – говорит руководитель Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Украины Андрей Никончук.

Отсутствие антимонопольного контроля опасно для потребителей

Кроме того, по мнению экспертов, совершенно независимым компаниям будет очень сложно зайти на этот рынок.

"На рынке есть несколько десятков газовых трейдеров. Но многие из них родственны между собой. Реально газовый рынок поделен между двумя-тремя крупными группами влияния, так что, по сути, никакого рынка и нет. Я думаю, что "Нафтогаз" не отдаст никому теплокоммунэнерго и никого не будет туда подпускать под предлогом того, что у компаний есть долги. А вот за бытовых потребителей разгорится очень мощная битва, и солировать в ней будут облгазы. Они, а точнее, их собственники, я думаю, создадут родственные трейдерские структуры и тоже не будут пускать на рынок бытовых потребителей никаких чужаков. А если кто-то из потребителей попытается перейти к другому поставщику,у него сразу начнутся проблемы со счетчиками, с сетями, документами и т. д.", – говорит Алексей Кущ.

Геннадий Рябцев считает так же. По его словам, сейчас за потребителя будет сражаться фактически структуры, близкие к "Нафтогазу", и существующие поставщики – газсбыты.

"Нафтогаз-трейдинг" или какие-то другие структуры, близкие к "Нафтогазу", будут предлагать цену ниже, чем у газсбыта, допустим, на 10%. Тем более, что у них такая возможность есть, так как компании группы "Нафтогаз" являются фактически монополистами в приобретении газа украинской добычи. Конечно, на самом деле монополии, вроде как, нет, поскольку она не доказана Антимонопольном комитетом", – говорит Геннадий Рябцев.

Андрей Никончук считает, что даже такая сомнительная конкуренция может привести к тому, что условия для клиентов улучшатся.

"Компании будут пытаться бороться за клиента, будут пытаться делать свой бизнес клиентоориентированным. Потому что боязнь потерять клиента, который может уйти к конкуренту, и само наличие этого конкурента должны настроить трейдеров на повышение качества их услуг, на создание каких-то программ лояльности и т. д", – говорит Андрей Никончук.

И добавляет: это в теории. А на практике мы можем увидеть "картельный сговор" и высокие цены.

"Я не могу исключать повышения цены на газ. Потому что не исключаю картельный сговор, договоренности между участниками рынка. Потому что они понимают, что обладают ресурсом, возможностями и реальных конкурентов у них нет. Сейчас цена низкая, потому что на мировых рынках она низкая. А если завтра на мировых рынках она повысится? Тут еще вопрос о границах наценок. Сейчас, по-моему, ограничений никаких нет. В нормальных рынках есть антимонопольный комитет, который выставляет какие-то ограничения, контролирует, штрафует, не допускает превышения разумных тарифов. А у нас потребитель сегодня никак не защищен и не организован, и все его пытаются обмануть", – говорит Андрей Никончук.

Алексей Кущ также считает, что газотрейдеры, пользуясь ситуацией, будут пытаться максимально "снять сливки".

"Я прогнозирую, что группы влияния, которые стоят за каждым облгазом, за "Нафтогазом", попытаются как бы "снять сливки" с рынка газа для населения. Они понимают, что цена на газ не будет расти стремительно. Она с 50 евро будет потихоньку карабкаться вверх, пропорционально восстановлению экономики. Болевой порог для населения и для предприятий теплокоммунэнерго начнется примерно тогда, когда цена на газ на европейских рынках будет около 150 долларов за тысячу кубометров, а у нас для населения, с учетом всех наценок, 6-7 тыс. грн. Вот до этих пределов в период роста цен и будет "сливочный период". Потому что они купят сегодня определенный объем газа, а через месяц цена выросла. Или, допустим, цена не выросла, но гривня девальвировала. Трейдеры в любом случае будут оставаться в плюсе. Но при этом население еще не будет ощущать сильный болевой шок. Я думаю, это будет продолжаться один отопительный сезон, в течение которого трейдеры сорвут куш. А вот через один отопительный сезон государство, скорее всего, войдет в шоковый ценовой клинч. Потому что, с одной стороны, цена вырастет, может быть, до 12 тыс. за кубометр, население и теплокоммунэнерго платить такие деньги не смогут и придется что-то решать, принимать какие-то меры. Не исключено, рынок тогда, условно говоря, опять умрет", – говорит Алексей Кущ.

Напомним, что Украина запасла рекордных 22 млрд кубических метров газа в подземных хранилищах. Ранее сообщалось, что, кроме тарифов на газ, также изменятся тарифы на отопление. Однако они будут меняться только раз в год.

Как меняются цены на газ уже сейчас, смотрите в сюжете.

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