Цена на газ и новая программа: СМИ выяснили подробности переговоров с МВФ

Сегодня, 09:33

Официально результаты работы миссии Фонда в Киеве пока не озвучиваются

Фото: &quot;Сегодня&quot;
Фото: "Сегодня"

Повышение цены на газ для населения, которое обсуждается с миссией МВФ, согласовано на уровне 23,5%. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство "Украинские новости".

Также, по данным агентства, украинское правительство и МВФ обсуждают вариант запуска новой программы финансирования stand-by, которая заменит действующую EFF до ее завершения.

Отмечается, что замена программы позволит избежать резкого подорожания газа. Вместо этого на повестку дня будет вынесен вопрос о рынке земли. 

"Программа будут рассчитана на полтора года. В ее рамках Украина должна получить 4–5 млрд долларов", – отмечает агентство.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Кабмин якобы согласен на повышение цен на газ на 23%.

Официально никакие цифры не назывались, результаты переговоров не озвучивало ни украинское правительство, ни Международный валютный фонд. Миссия МВФ находится в Киеве с 6 сентября. Визит продлится до 19 сентября.

При этом в Национальном банке Украины также отмечали, что в своих прогнозах исходят из повышения цен на газ для населения в Украина на 25% в 2018 году и на 15% в 2019 году. Впрочем, Прогнозы Нацбанка будут меняться в зависимости от решения правительства:

Напомним, в Украине "заморозили" цену на газ для населения до 1 октября - Кабмин продлил специальные обязательства для "Нафтогаза Украины" до конца сентября 2018. Если бы Кабмин не продлил постановление о спецобязательствах "Нафтогаза", в Украине пришлось бы пересматривать цены на газ из-за того, что вступил бы в силу другой документ – постановление от 22 марта 2017 года. Однако в методике, предложенной в этом постановлении, не учитывается стоимость закупок газа из-за границы – т.н. "импортный паритет", введения учета которого и требует МВФ. Формула пересмотра еще не готова.

Решение о том, как именно будет учитываться импортный паритет, Украина примет после завершения консультаций с МВФ, Всемирным банком и Европейским энергосообществом. Ранее в МВФ отмечали, что цена на газ для населения должна равняться цене для импортеров. Этот вопрос остается под пристальным вниманием Фонда и решение проблемы поспособствует выделению Украине очередного транша финпомощи. 
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