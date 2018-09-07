"Вынужденный шаг": Гройсман объяснил необходимость повышения цены на газ

Сегодня, 11:57

Премьер-министр напомнил о серьезных внешних обязательствах Украины

Фото: PxHere
Фото: PxHere

Украина вынуждена повысить цену на газ для населения. Этот шаг необходим для получения финансовых ресурсов от Международного валютного фонда (МВФ), которые требуются на обслуживание и погашение старых долгов Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Не я первый подписывал эти обязательства на повышение цен. Но если постоянно обманывать наших западных партнеров, они начинают смотреть не в нашу сторону, а от нас. Поэтому это вынужденный шаг для того, чтобы получить доступ к финансированию на внешних рынках для обслуживания и возвращения долгов, которые ни я, ни вы не брали. Расскажите, как, не повышая цены, отдать международным институциям деньги, которые брали не мы", – обратился Гройсман к депутатам Верховной Рады.

Ранее Гройсман уже анонсировал "сложные решения" из-за огромного госдолга Украины.

Напомним, пока что в Украине "заморозили" цену на газ для населения до 1 октября - Кабмин продлил специальные обязательства для "Нафтогаза Украины" до конца сентября 2018. Если бы Кабмин не продлил постановление о спецобязательствах "Нафтогаза", в Украине пришлось бы пересматривать цены на газ из-за того, что вступил бы в силу другой документ – постановление от 22 марта 2017 года. Однако в методике, предложенной в этом постановлении, не учитывается стоимость закупок газа из-за границы – т.н. "импортный паритет", введения учета которого и требует МВФ. Формула пересмотра еще не готова.

Решение о том, как именно будет учитываться импортный паритет, Украина примет после завершения консультаций с МВФ, Всемирным банком и Европейским энергосообществом. Ранее в МВФ отмечали, что цена на газ для населения должна равняться цене для импортеров. Этот вопрос остается под пристальным вниманием Фонда и решение проблемы поспособствует выделению Украине очередного транша финпомощи. 

Национальный банк Украины (НБУ) в своих прогнозах исходит из повышения цен на газ для населения в Украине на 25% в 2018 году и на 15% в 2019 году. Однако эти прогнозы могут измениться в зависимости от решения правительства:
газ, тарифы, госдолг, цена на газ, Гройсман, МВФ

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Источник:

УНИАН

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