"Вынужденный шаг": Гройсман объяснил необходимость повышения цены на газ

Украина вынуждена повысить цену на газ для населения. Этот шаг необходим для получения финансовых ресурсов от Международного валютного фонда (МВФ), которые требуются на обслуживание и погашение старых долгов Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Не я первый подписывал эти обязательства на повышение цен. Но если постоянно обманывать наших западных партнеров, они начинают смотреть не в нашу сторону, а от нас. Поэтому это вынужденный шаг для того, чтобы получить доступ к финансированию на внешних рынках для обслуживания и возвращения долгов, которые ни я, ни вы не брали. Расскажите, как, не повышая цены, отдать международным институциям деньги, которые брали не мы", – обратился Гройсман к депутатам Верховной Рады.

Ранее Гройсман уже анонсировал "сложные решения" из-за огромного госдолга Украины.

Напомним, пока что в Украине "заморозили" цену на газ для населения до 1 октября - Кабмин продлил специальные обязательства для "Нафтогаза Украины" до конца сентября 2018. Если бы Кабмин не продлил постановление о спецобязательствах "Нафтогаза", в Украине пришлось бы пересматривать цены на газ из-за того, что вступил бы в силу другой документ – постановление от 22 марта 2017 года. Однако в методике, предложенной в этом постановлении, не учитывается стоимость закупок газа из-за границы – т.н. "импортный паритет", введения учета которого и требует МВФ. Формула пересмотра еще не готова.

Решение о том, как именно будет учитываться импортный паритет, Украина примет после завершения консультаций с МВФ, Всемирным банком и Европейским энергосообществом. Ранее в МВФ отмечали, что цена на газ для населения должна равняться цене для импортеров. Этот вопрос остается под пристальным вниманием Фонда и решение проблемы поспособствует выделению Украине очередного транша финпомощи.

Национальный банк Украины (НБУ) в своих прогнозах исходит из повышения цен на газ для населения в Украине на 25% в 2018 году и на 15% в 2019 году. Однако эти прогнозы могут измениться в зависимости от решения правительства:



